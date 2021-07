Βέλγιο και Ιταλία σε πρόωρο τελικό απόψε στο Μόναχο

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχει ξεκινήσει. Σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν οι 4 προημιτελικοί.

Το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει απόψε, στις 22:00, στο Μόναχο, ανάμεσα σε δύο από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, το Βέλγιο και την Ιταλία. Στην προηγούμενη φάση το Βέλγιο απέκλεισε με 1-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία και η Ιταλία λύγισε με 2-1 στην παράταση την αντίσταση της Αυστρίας.

Νωρίτερα, στις 19:00, θα αναμετρηθούν στην Αγία Πετρούπολη, η Ελβετία, που απέκλεισε με 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία και η Ισπανία, που έβγαλε νοκ άουτ με 5-3 στην παράταση την φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Κροατία.

Αύριο, στις 19:00, στο Μπακού θα διεξαχθεί το παιχνίδι Τσεχία-Δανία και η προημιτελική φάση θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα Ουκρανία-Αγγλία, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 22:00 στη Ρώμη.

Η μέθοδος πρόκρισης, οι σκόρερ, τα κόρνερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές σε κάθε προημιτελικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:

-Ομάδα που θα προκριθεί

-Μέθοδος πρόκρισης (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι)

-Νικητής των κόρνερ

-Πρώτο γεγονός στον αγώνα

-Συνολικές ασίστ

-Συνολικά οφσάιντ

-Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5

-Καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα

-Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

-Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ

-Παίκτης που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα

-Τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal στον αγώνα

-Ομάδα που θα κάνει τα περισσότερα φάουλ στον αγώνα

-Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη & Τελικό αποτέλεσμα

-Ημίχρονο/Τελικό & Goal/No Goal

-Πόντοι αξιολόγησης παικτών

Οι προωθητικές ενέργειες και τα Power Combo

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Για τους προημιτελικούς προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα και τα Power Combo, τα συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις.

Τέσσερα από τα Power Combo για την κανονική διάρκεια των σημερινών αγώνων είναι τα ακόλουθα:

Ελβετία-Ισπανία: Ο Μοράτα να σκοράρει & η Ελβετία over 1,5 γκολ & over 9,5 κόρνερ.

Ελβετία-Ισπανία: Ο Σεφέροβιτς να σκοράρει & η Ισπανία over 5,5 κόρνερ & ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο.

Βέλγιο-Ιταλία: Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει το Βέλγιο & ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο & η Ιταλία over 1,5 γκολ.

Βέλγιο-Ιταλία: Ο Ιμόμπιλε να σκοράρει & το Βέλγιο να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα & over 9,5 κόρνερ.

