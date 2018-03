Βαρέθηκες τα Zara; Η Πελαγία Χριστάκη προτείνει τα πιο ωραία brand με τις καλύτερες τιμές

Η.Μ. Γεια σας και από ‘μένα. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να βάλω πέδιλα σε γάμο που έχω να πάω το Σαββατοκύριακο. Μήπως είναι νωρίς;

Το μαύρο πέδιλο είναι διαχρονικό είτε είναι δερμάτινο, είτε καστόρινο. Μπεζ, ροζ είναι όντως καλοκαιρινά, όπως και πλατφόρμες. Go for it! Απόδειξη στις βραδινές εμφανίσεις το πέδιλο δεσπόζει.