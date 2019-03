Τζ. Πάιατ: Παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις μου για τη Ρωσία

Για παρερμηνεία των δηλώσεών του κάνει λόγο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, o οποίος χθες εμφανίστηκε να δήλωσε πως έχει δει αποδείξεις σχετικά με απόπειρα ρωσικής ανάμειξης στις ελληνικές εκλογές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο κ. Πάιατ είχε δηλώσει στο περιθώριο της εκδήλωσης disinfo week στην Αθήνα, που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ κατά της παραπληροφόρησης:

«Έχουμε δει αποδείξεις αυτού του είδους χειραγώγησης των πληροφοριών. Για παράδειγμα, τις ρωσικές προσπάθειες περί την Ορθόδοξη Εκκλησία, τις προσπάθειες να υποσκάψουν τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Μπορώ τώρα να σας πω ότι έχω δει αποδείξεις προσπάθειας ανάμειξης στις επερχόμενες εκλογές της Ελλάδας».

Ωστόσο, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Πάιατ αναφέρει: «Από την στιγμή που οι δηλώσεις μου στον ΑΝΤ1 παρερμηνεύθηκαν ευρέως, να τι είπα», και παραθέτει το κείμενο της απομαγνητοφώνησης των όσων είπε στις δηλώσεις του στην κάμερα του ΑΝΤ1, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας:

«We’ve seen evidence of this kind of manipulation of information in Greece. We’ve seen Russian efforts in the Church, the efforts to undermine the role of the Ecumenical Patriarch. I cannot tell you that I have seen evidence of efforts in order to meddle in Greece’s upcoming elections».

«Έχουμε δει αποδείξεις αυτού του είδους χειραγώγησης των πληροφοριών. Για παράδειγμα τις προσπάθειες της Ρωσίας σχετικά με την ορθόδοξη Εκκλησία, τις προσπάθειες να υποσκάψουν τον ρόλο του Οικουμενικό Πατριάρχη. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει αποδείξεις προσπαθειών ανάμειξης στις επερχόμενες εκλογές της Ελλάδος».