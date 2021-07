Τσιόδρας για αντιεμβολιαστές: Χρησιμοποιούν fake news για να αρνηθούν τις ευθύνες τους

Μήνυμα σε όσους δεν εμβολιάζονται έστειλε ο επικεφαλής της ομάδας ειδικών του υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την τελετή αποφοίτησης του Κολλεγίου Αθηνών, στην οποία ήταν το τιμώμενο πρόσωπο.

«Μεταξύ των βασικών παραγόντων μιας ανελεύθερης ζωής είναι η άγνοιά μας. H δική μας άγνοια. Για το πως μπορούμε σε βασικές λειτουργίες μας να προσδιορίσουμε τις ζωές μας. Η αδράνειά μας, όπου με στείρες ασχολίες αφήνουμε την καθημερινότητα να μας ναρκώνει, αλλά και ο φόβος της ευθύνης, της δικής μας ευθύνης, ο οποίος μας οδηγεί να την μεταθέτουμε σε άλλους», σημείωσε ο καθηγητής.

Και συνέχισε : «Η ελευθερία και η ευθύνη συμβαδίζουν στην ζωή μας. Θεωρώ πως το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Το βλέπουμε στις μέρες μας. Το μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία της πανδημίας. Στην καλλιέργεια των ψευδών ειδήσεων, των περίφημων fake news. Που σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για να αρνηθούμε τις ευθύνες μας».

Αναφέρθηκε και στην προσωπική του εμπειρία στη μάχη της πανδημίας λέγοντας: «Σε αυτή την γιορτή της χαράς, αισθάνομαι πως πρέπει να μιλήσω λίγο και για πόνο. Ο πόνος στην ζωή μας μέσω της αρρώστιας, μέσω της δοκιμασίας μας, μέσω της αποτυχίας μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο -αλήθεια υπάρχει πολύς πόνος στη ζωή αυτή- γίνεται μία ευκαιρία αφύπνισης της συνείδησης και γίνεται λυτρωτικός. Πολλοί από εμάς βιώνουμε τη συνειδητοποίηση της ελευθερίας μας ακόμα και μέσα στον πόνο».

«Σε μερικές από τις πιο σημαντικές στροφές της έως τώρα δικής μου πορείας στη ζωή η αγάπη για την γνώση και την ελευθερία που πηγάζει από αυτήν, η προσοχή και η εγρήγορση για την επιστημονική αλήθεια σε συνδυασμό με την πειθαρχία, ήταν οι δικοί μου σημαντικοί οδηγοί στην αποδοχή της δικής μου ευθύνης», τόνισε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/tsiodras-gia-antiemvoliastes-xrisimopoioun-fake-news-gia-na-arnithouyn-tis-eythynes-tous

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram