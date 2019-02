Τροφές ειδικά για καπνιστές

Ουσίες που αντιστρέφουν την επίδραση του καπνίσματος στον οργανισμό

Αν δεν μπορούμε να κόψουμε το κάπνισμα, σίγουρα μπορούμε να φροντίσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την ζημιά που προκαλεί, προσλαμβάνοντας μέσω της τροφής ουσίες που θα αντιστρέψουν την επίδραση του καπνίσματος στον οργανισμό μας.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, το οποίο ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες, τη βασική αιτία φθοράς και γήρανσης των κυττάρων. Η νικοτίνη καταστρέφει τις αντιοξειδωτικές ουσίες και αυτός είναι ο λόγος που οι καπνιστές χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης C προκειμένου να μην είναι τόσο επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Καλό είναι, λοιπόν, όσοι καπνίζουν να ενισχύσουν τον οργανισμό τους τρώγοντας φρούτα, κυρίως εσπεριδοειδή, και λαχανικά.

Αντιοξειδωτικά

Εκτός από τη βιταμίνη C, καλό είναι οι καπνιστές να ενισχύσουν τους αμυντικούς τους μηχανισμούς και με άλλα αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη Ε, τα καροτένια και τα φλαβονοειδή. Την βιταμίνη Ε τη βρίσκουμε κυρίως στο λάδι και τους ξηρούς καρπούς. Τα καροτένια είναι στην ουσία προβιταμίνη A, που μετατρέπεται στον οργανισμό σε βιταμίνη A και περιέχεται σε φρούτα και λαχανικά με έντονο πορτοκαλοκίτρινο χρώμα (π.χ. καρότα, βερίκοκα, κολοκύθα). Όσο για τα φλαβονοειδή, τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα έχει το κόκκινο κρασί, τα φρούτα, τα λαχανικά και το πράσινο τσάι. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα, το πράσινο τσάι φαίνεται να αντιστρέφει τη βλάβη στο ενδοθήλιο υγιών καπνιστών.

Γαλακτοκομικά

Συνήθως οι καπνιστές καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καφέ, με αποτέλεσμα ο οργανισμός τους να απορροφά λιγότερο ασβέστιο από αυτό που χρειάζεται ένας ενήλικος. Επίσης, το κάπνισμα φαίνεται να προκαλεί μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων στις γυναίκες, με συνέπεια την αύξηση του κινδύνου οστεοπόρωσης. Είναι απαραίτητο, επομένως, όσοι καπνίζουν να τρώνε καθημερινά τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, όπως τα κίτρινα τυριά, οι σαρδέλες, η γλιστρίδα κ.ά.

ω-3 λιπαρά

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας σε καπνιστές. Τρόφιμα που περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα (π.χ. ο τόνος, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί) μπορούν να αποτρέψουν τον σχηματισμό καρκινικών κυττάρων στους πνεύμονες, σύμφωνα με πολλές έρευνες.

Καστανό ρύζι

Τροφές όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που αλλοιώνονται από τον καπνό του τσιγάρου. Το καστανό ρύζι θα πρέπει να είναι το συνηθέστερο γαρνίρισμα των πιάτων των καπνιστών.

Φρούτα και μέλι

Ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός μεταβολίζει τους υδατάνθρακες αλλάζει εξαιτίας του καπνίσματος. Έτσι εξηγείται το γιατί οι καπνιστές παρουσιάζουν αυξημένη ανάγκη για υδατάνθρακες, κυρίως απλούς, και δείχνουν ιδιαίτερα μεγάλη συμπάθεια στη σοκολάτα και γενικότερα στις γλυκές γεύσεις. Καλό είναι, ωστόσο, όσοι δεν θέλουν να κόψουν το τσιγάρο να προσλαμβάνουν τους υδατάνθρακες που τόσο χρειάζονται από λιγότερο παχυντικές πηγές, όπως είναι για παράδειγμα τα φρούτα, τα γλυκά του κουταλιού, το μέλι και τα προϊόντα ολικής άλεσης.

Νερό

Η νικοτίνη προκαλεί διέγερση του εντέρου και ταχύτερη κένωση, με αποτέλεσμα να χάνεται περισσότερο νερό. Επίσης, το κάπνισμα συμβάλλει στη συσσώρευση τοξινών στον οργανισμό, ο οποίος προσπαθεί να τις αποβάλει μέσω του νερού. Τέλος, η συνήθεια πολλών καπνιστών να αντικαθιστούν το νερό με καφέ ή άλλα καφεϊνούχα αναψυκτικά μπορεί να οδηγήσει σε ήπια αφυδάτωση. Μην ξεχνάτε, λοιπόν, να πίνετε αρκετό νερό και να καταναλώνετε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και φρεσκοστυμμένους χυμούς.