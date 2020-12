Τράπεζες: 10 χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές

Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές δίνει σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενόψει της εορταστικής περιόδου και λόγω των περιοριστικών μέτρων, που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης COVID-19.

Ειδικότερα η ΕΕΤ απευθύνεται στους συναλλασσομένους και αναφέρει:

1.Η τράπεζά σας δεν θα ζητήσει ποτέ με οποιοδήποτε τρόπο (τηλεφωνικώς, μέσω e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας)τους κωδικούς σας. Μην απαντάτε σε επικοινωνίες και e-mail που σας ζητούν User Name, Passwords και PIN.

2.Χρησιμοποιείτε πάντα τις πιο ενημερωμένες εκδόσεις Internet browsers (π.χ. Chrome, Microsoft Edge, κ.λπ), οι οποίες εξασφαλίζουν προηγμένο σχεδιασμό ασφαλείας.

3.Βεβαιωθείτε ότι ο Internet browser που χρησιμοποιείτε δεν αποθηκεύει αυτόματα κωδικούς (User ID & Passwords) σε ιστοσελίδες που επισκέπτεστε (εμπόρων, τραπεζών, κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ).

4.Μην απαντάτε σε e-mail που σας ζητούν προσωπικά σας στοιχεία. Μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, όπως άνοιγμα συνημμένων αρχείων και διαγράψτε τα αμέσως.

5.Μην εμπιστεύεστε συνδέσμους (links) που πιστεύετε ότι σας ανακατευθύνουν σε «site» της τράπεζάς σας. Θα πρέπει πάντα να πληκτρολογείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας εσείς οι ίδιοι. Μην ακολουθείτε υπερσύνδεσμο (link) που σας έχει αποσταλεί μέσω e-mail ή δημοσιεύεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, μηχανών αναζήτησης, κ.λ.π.

6.Κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο να δίνετε τα στοιχεία των καρτών σας μόνο σε πιστοποιημένους ιστότοπους/επιχειρήσεις. Αν δεν είστε σίγουροι για την ασφάλειά σας, αποφύγετε να συναλλάσσεστε μαζί τους. Πριν από κάθε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της τράπεζάς σας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο ασφαλές περιβάλλον της. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον επίσημο ιστότοπο της τράπεζας από το λουκέτο (security lock) στην αρχή της γραμμής αναζήτησης. Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών σας, αποσυνδεθείτε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας επιλέγοντας «Έξοδος».

7.Αν το κινητό σας τηλέφωνο σταματήσει να λειτουργεί για ασυνήθιστους λόγους, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μερικές φορές μπορεί να χάσετε σήμα, λόγω ευρύτερων προβλημάτων που επηρεάζουν την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αν και βρίσκεστε σε περιοχή, που συνήθως διαθέτει καλή κάλυψη σήματος, είναι ασφαλέστερο να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του δικτύου σας και να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η SIM σας.

8.Εγγραφείτε στις υπηρεσίες της τράπεζας σας, που παρέχουν ασφαλείς ειδοποιήσεις μέσω SMS και e-mail όταν εκτελούνται συναλλαγές σας.

9.Να ελέγχετε συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών σας.

10.Εάν έχετε πέσει θύμα οποιουδήποτε τύπου απάτης όπως ενδεικτικά «SIM Swapping», «Υποτιθέμενης βλάβης υπολογιστή», «Phishing», κ.λπ ή έχετε διαπιστώσει συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν την έγκρισή σας, ενημερώστε αμέσως την τράπεζά σας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τόσο η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και οι τράπεζες – μέλη της ΕΕΤ έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές όλων μας:

https://ibank.nbg.gr/identity/security-information

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/finance/trapezes-10-xrisimes-symvoules-gia-asfaleis-ilektronikes-synallages

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram