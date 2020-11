To τελικό συνέδριο του προγράμματος «Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω Υδάτων»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα: 10:00π.μ., το Τελικό Διαδικτυακό Συνέδριο του Έργου To Culter: Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των Υδάτων-Promote tourism and Culture through the water το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα –Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Βόρειας Μακεδονίας με έμφαση στα σημαντικά υδάτινα σώματα και τις ιαματικές πηγές, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, καινοτόμες μορφές τουριστικής προβολής καθώς και τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος μέσω δράσεων κατάρτισης.

Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση των πόλεων με ιαματικές πηγές (spa towns), η διασφάλιση υψηλής ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, η διαμόρφωση κοινής τουριστικής ταυτότητας με εξειδίκευση στην κάθε περιοχή, προώθησης και διαφήμισης καθώς και καινοτόμων εφαρμογών. Στο έργο συμμετέχουν6 εταίροι από τη διασυνοριακή περιοχή, με συντονιστή εταίρο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια τoυ Συνεδρίου αφενός θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου To Culter και αφετέρου θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης τους από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020. Μετά την υποβολή της φόρμας θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος συμμετοχής στην εκδήλωση.