Το συνέδριο του έργου ΤοCulter για την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού μέσω των Υδάτων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε το Τελικό Διαδικτυακό Συνέδριο του Έργου ToCulter: Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των Υδάτων- Promote tourism and Culture through the water, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Το έργο ToCulter χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα –Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, συνδυάζοντας τις προσπάθειες 6 εταίρων από τη διασυνοριακή περιοχή:του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι και ο συντονιστής εταίρος, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης, του Δήμου Σιντικής, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, του Δήμου Strumica και του Δήμου Struga.

Στο Τελικό Συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες από φορείς της αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, πανεπιστημιακοί, εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι από τις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου.Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι εταίροι του Έργου ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τις δράσεις και τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ToCulter με έμφαση στα σημαντικά υδάτινα σώματα και τις πόλεις με ιαματικές πηγές (spatowns), για τη δημιουργία σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας τουριστικής προβολής και προώθησης κοινής τουριστικής ταυτότητας,καθώς και για τις δράσεις κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Έργου, με στόχο τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος σχετικά με την πρόσθετη αξία που προσφέρει η συστηματική εκπαίδευση όσων εμπλέκονται με τον τουρισμό πάνω σε νέα μοντέλα ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς και του τουριστικού προϊόντος. Συζητήθηκε επίσης η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και η πιθανή συμμετοχή και υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων σε μελλοντικές δράσεις για την τουριστική ανάδειξη των περιοχών με ιαματικές πηγές, την αύξηση της επισκεψιμότητας και την εξασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας υπό τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε λόγω της πανδημίας του COVID-19.