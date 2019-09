Το SAFE STRIP παρουσιάζεται στην 84η ΔΕΘ

Στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών-ΙΜΕΤ το εξαιρετικά καινοτόμο έργο SAFESTRIP.

Το SAFESTRIP (SAFE and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive Applications) έχει σκοπό τη συνεισφορά στα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, μέσω μίας επαναστατικής ιδέας: τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο στατικών και δυναμικών πληροφοριών που αφορούν στο δρόμο, τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα κινούμενα οχήματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μίας χαμηλού κόστους διάταξης μίκρο/νάνο αισθητήρων που είναι ενσωματωμένοι στην υποδομή, χωρίς παρεμβατικές, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, και αποτελούν το λεγόμενο “strip”.

Στη ΔΕΘ παρουσιάζεται εργασία που έχει εκπονηθεί από ομάδα συνεργατών υπό την καθοδήγηση της Τεχνικής Συντονίστριας-Ερευνήτριας Β’ του ΙΜΕΤ, Μαρίας Γκέμου, στα πλαίσια του έργου SAFE STRIP. Αφορά οχήματα που είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα υποστήριξης του οδηγού, αυτόνομα οχήματα που κάνουν χρήση τεχνολογιών I2X καθώς και μη εξοπλισμένα οχήματα που λαμβάνουν τις προειδοποιήσεις μέσω κινητού. Θα επιδειχθούν συγκεκριμένα σενάρια κυκλοφορίας με στόχο την πρόληψη ατυχήματος και την ασφαλή οδήγηση. Το SAFE STRIP ξεκινά τον πρώτο γύρο πιλοτικών δοκιμών στην Αττική Οδό εντός του Οκτωβρίου 2019, ενώ οι δοκιμές θα συνεχιστούν στην Ισπανία και την Ιταλία.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του ΙΜΕΤ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, “η ανάπτυξη του SAFE STRIP αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την οδική ασφάλεια μέσω έγκυρων και άμεσων πληροφοριών για το δρόμο, το περιβάλλον και την κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα στοχεύει να αντικαταστήσει τους σταθμούς διοδίων, τις τρέχουσες «έξυπνες» εφαρμογές στάθμευσης καθώς και τα VMS (Variable Message Signs–Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων Αυτοκινητοδρόμων)”.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ – 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη – Τηλ.: 2310 498 457 – www.imet.gr