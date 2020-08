Το μπάνιο του Μητσοτάκη και η αφιέρωση της Μαρέβας για τα γενέθλια του Κωνσταντίνου (φωτο & βίντεο)

Πιστός στις συνήθειές του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για άλλη μια φορά στα Χανιά για να απολαύσει, μεταξύ άλλων, και τη θάλασσα στο Μαράθι Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το hania.news.

Ο πρωθυπουργός έφτασε χθες, Παρασκευή, στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων με την απογευματινή πτήση. Σήμερα, Σάββατο, ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και τον γιο τους Κωνσταντίνο, επισκέφθηκε το Μαράθι, όπου απόλαυσε το μπάνιο του.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κολύμπησε από το Μαράθι έως το Λουτράκι (όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί), κάτι που, ως γνωστόν, συνηθίζει σε κάθε επίσκεψή του στη συγκεκριμένη αγαπημένη παραλία της οικογένειας Μητσοτάκη.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού έκανε σήμερα μία ανάρτηση προκειμένου να ευχηθεί στον γιο της οικογένειας Κωνσταντίνο, για τα γενέθλιά του.

Η κ.Γκραμπόφσκι έγραψε:

Χρόνια Πολλά αγάπη της ζωής μου❤

_

Happy birthday my love. My one and only❤