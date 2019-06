Το Ιράν κατηγόρησαν οι ΗΠΑ για τις επιθέσεις στα τάνκερ με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το Ιράν ότι είναι υπεύθυνο για τις επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο στον Κόλπο, με την Τεχεράνη να αντιδρά αυτοστιγμεί καταγγέλλοντας τους «εμπρηστικούς ισχυρισμούς» και την «αντιιρανική εκστρατεία» της Ουάσινγκτον. Όλα τα στοιχεία δείχνουν το Ιράν, δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Τζόναθαν Κόεν απευθυνόμενος στους δεκατέσσερις ομολόγους του στο ΣΑ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Ο διπλωμάτης επισήμανε κυρίως πόσο «προηγμένες» ήταν οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρθηκε στον τύπο τους, ανέφεραν διπλωμάτες.

Just in: Pentagon video of what it says is an Iranian boat removing an unexploded mine from one of the attacked oil tankers in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/XSxIPcyV6Q

— Philip Crowther (@PhilipinDC) June 14, 2019