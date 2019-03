Το ΑΠΘ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00, στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου «Βασίλειος Κυριαζόπουλος», η ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ, Θεόδωρου Σ. Καρακώστα, με τίτλο «Το Μετεωροσκοπείο που Ονειρευτήκαμε και Αγαπήσαμε!». Την εκδήλωση διοργανώνει ο τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Καρακώστας θα παρουσιάσει την ιστορική διαδρομή του Μετεωροσκοπείου του ΑΠΘ. Ξεκινώντας από την ίδρυση του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, το 1929, θα αναφερθεί στους πεφωτισμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους που υπηρέτησαν τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, καθώς και στη θεμελίωση, στον σχεδιασμό και στη λειτουργία του μοναδικού Πανεπιστημιακού Μετεωροσκοπείου στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, θα παρουσιάσει την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Αλπικού Μετεωροσκοπείου του Ολύμπου σε υψόμετρο 2.917 μέτρα και τους μετεωρολογικούς σταθμούς που κατά καιρούς λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην καταγραφή και τη μελέτη των μετεωρολογικών και κλιματολογικών φαινομένων.

Μετά το πέρας της ομιλίας ο κ. Καρακώστας και τα μέλη του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ θα συζητήσουν με το κοινό και θα απαντήσουν σε πιθανές ερωτήσεις σχετικές με επίκαιρα μετεωρολογικά και κλιματολογικά θέματα αιχμής.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας εορτάζεται διεθνώς στις 23 Μαρτίου, καθώς στις 23 Μαρτίου του 1950 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (World Meteorological Organization). Το θέμα του Οργανισμού για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Μετεωρολογίας είναι «Ο Ήλιος, η Γη και ο Καιρός» (The Sun, the Earth and the Weather).