Την Τετάρτη 19 Ιουνίου φθάνει στις ΗΠΑ ο νέος Αρχιεπίσκοπος

Ο Μητροπολίτης Βοστώνης, κ. Μεθόδιος, τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ανακοινώνει επίσημα πως η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρου, θα γίνει το Σάββατο, 22 Ιουνίου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη (337 East 74th Street), στις 11 π.μ.

Της ενθρόνισης θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα, στις 1:30 μ.μ. στο New York Hilton Midtown (1335 Avenue of the Americas).

Σημειώνεται δε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος, κ. Ελπιδοφόρoς, θα φτάσει στην Αμερική την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019.

Προηγουμένως, θα έχει μία σειρά συναντήσεων και συνομιλιών με ιεράρχες, κλήρο και προσωπικό της Αγίας Αρχιεπισκοπής, καθώς και άλλους Ορθόδοξους ιεράρχες και οικουμενικούς ηγέτες από άλλα δόγματα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. κ. Βαρθολομαίος, έχει ορίσει τον Μητροπολίτη Γερμανίας, κ. Αυγουστίνο, ως εκπρόσωπό του στην Ενθρόνιση.