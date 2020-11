Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – ΥΠΕΞ Ιταλίας για Αν. Μεσόγειο και Λιβύη

FM @NikosDendias spoke by phone w/ #Italy counterpart @luigidimaio – on the agenda: recent dvpts in #EasternMediterranean & #Libya

Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Ιταλό ομόλογο L.Di Maio–στο επίκεντρο οι πρόσφατες εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο & Λιβύη pic.twitter.com/r0oabievog

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 27, 2020