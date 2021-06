Tί θα συμβεί στο σώμα σου όταν ξεκινήσεις να πίνεις τσάι Matcha;

Το τσάι Matcha δεν γίνεται να μη σου τραβήξει το ενδιαφέρον κάθε φορά που το συναντάς. Δεν είναι απλώς μία τάση και δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με κάποιο άλλο τσάι ή με άλλη πηγή καφεΐνης.

Ο λόγος για την ιδιαίτερη πράσινη σκόνη, που έχει εισβάλλει στην καθημερινότητα μας καταναλώνοντας τη είτε σκέτη είτε ως Matcha latte, για τους πιο διστακτικούς. Το τσάι Matcha έχει μια μακρά ιστορία που είναι βυθισμένη στην αρχαία κινεζική και ιαπωνική παράδοση.

Στην πραγματικότητα, το Matcha έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 4.000 χρόνια. Αλλά εκτός από τις αρχαίες ρίζες του, αποδεικνύεται πως έχει πολλά οφέλη για την υγεία.

Λαμπερό δέρμα

Η πράσινη σκόνη Matcha έχει 137 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά, ή EGCGs, από το απλό συσκευασμένο πράσινο τσάι. Αυτά τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία του δέρματός από την υπεριώδη ακτινοβολία και μπορούν, ακόμη, να μειώσουν τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα σου. Επιπλέον, ενισχύουν τη ροή του αίματός, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να δώσεις αυτή την τόσο πολυπόθητη ρόδινη φυσική λάμψη στα μάγουλά σου.

Ενέργεια και χαλάρωση

Το Matcha είναι πλούσιο σε L-θυαμίνη, ένα αμινοξύ που στην πραγματικότητα προάγει μια κατάσταση χαλάρωσης και ευεξίας μέσα στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου σου. Ενώ το άγχος μπορεί να προκαλέσει κύματα βήτα (που οδηγούν σε μια διεγερμένη και ταραγμένη κατάσταση), η L-θυαμίνη δημιουργεί κύματα άλφα (τα οποία οδηγούν σε μια κατάσταση χαλαρής εγρήγορσης). Και ενώ η L-θυαμίνη βρίσκεται σε όλα τα τσάι, το Matcha μπορεί να περιέχει έως και 5 φορές περισσότερο από αυτό το αμινοξύ από τις κανονικές μαύρες και πράσινες ποικιλίες τσαγιού.

Μνήμη

Η L-θυαμίνη στο Matcha βελτιώνει, επίσης, τη μνήμη σου (ώστε να μπορείς να θυμάσαι πού έχεις παρατήσει το κινητό και τα κλειδιά σου). Μπορεί να σε βοηθήσει, επίσης, να μάθεις να αποδίδεις καλύτερα στον εργασιακό χώρο, χωρίς την υπερβολή της καφεΐνης και χωρίς την έντονη αναβλητικότητα και το χάζεμα στο κινητό.

Μεταβολισμός και κάψιμο λίπους

Η χημική σύσταση στο τσάι Matcha είναι τέτοια που σε βοηθάει να κάψεις περισσότερες θερμίδες και έως και 25% περισσότερο λίπος. Σε συνδυασμό με μια υγιεινή διατροφή και άσκηση, φυσικά, το τσάι Matcha μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άμεσα αποτελέσματα αλλαγής του σώματος σου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Ανοσοποιητικό σύστημα

Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο τσάι Matcha συμβάλλουν στην αποτροπή των μικροβίων που προκαλούν ασθένειες και στη μείωση του οξειδωτικού στρες. Το Matcha είναι, επίσης, ιδανικό για αλλεργίες ή λοιμώξεις που αφορούν τα γεννητικά όργανα, π.χ. την κολπίτιδα. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου, μπορείς να ανταλλάξεις το ένα ποτήρι καφέ την ημέρα με Matcha, ώστε να αποφύγεις τη γρίπη και την αλλεργία.

Αντιγήρανση

Η περιοχή Οκινάουα στην Ιαπωνία, είναι η περιοχή που οι επιστήμονες αποκαλούν Μπλε Ζώνη, αλλιώς γνωστή και ως η γεωγραφική περιοχή του κόσμου, όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Επειδή, μία από τις συνήθειες των κατοίκων της περιοχής είναι η κατανάλωση Matcha, ο Dan Buettner, συγγραφέας του βιβλίου «Βlue Zone Solutions”, απέδωσε το αυξημένο όριο ζωής στην καθημερινή κατανάλωση του τσαγιού.

Κατάθλιψη

Μαζί με τη μνήμη, την χαλάρωση, την βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος και της αύξησης της ροής του αίματός, το Matcha βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και του άγχους. Πιο συγκεκριμένα, οι πολυφαινόλες που βρίσκονται στο τσάι Matcha μπορούν να θεραπεύσουν από μέσα προς τα έξω το ανθρώπινο σώμα και ως εκ τούτου να σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο ευτυχισμένη και λιγότερο αγχωμένη. Οι πολυφαινόλες είναι ισχυρά φυτικά αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά που βρίσκονται σε πολλά τρόφιμα που συνήθως σου προσφέρουν χαρά όταν τα καταναλώνεις (όπως το κρασί και η σοκολάτα).

Κατά του καρκίνου

Εκτός των άλλων, το τσάι Matcha περιέχει μια κατηγορία αντιοξειδωτικών που ονομάζονται κατεχίνες. Συγκεκριμένα, ο τύπος της κατεχίνης που περιέχει ονομάζεται EGCG (χολική επιγαλλοκατεχίνη), η οποία βοηθάει στην πρόληψη του καρκίνου.

Καρδιαγγειακό σύστημα

Τέλος, η κατανάλωση του πράσινου τσαγιού και ειδικότερα του τσάι Matcha έχει συνδεθεί με την μείωση της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, που μπορούν να αποτρέψουν την καρδιακή προσβολή και τα επεισόδια εγκεφαλικού.

Να μη ξεχνάς πως εάν δεν σε τρελαίνει η γεύση του Matcha, μπορείς να το προσθέτεις σε συνταγές σου, στις οποίες θα δίνει μία ελαφριά επίγευση και θα τα χρωματίζει και πράσινα.

