Τι είναι η νέα δράση Black Weekends που ξεκινούν οι Ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης

Όταν όλοι έχουν Black Friday, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης έχουν όχι ένα, αλλά δύο Black Weekends!

Η νέα δράση Black Weekends της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ξεκινάει δυναμικά την παρουσία της με δύο Σαββατοκύριακα τον Ιανουάριο τόσο για τους επισκέπτες της περιοχής όσο και για τους κατοίκους της.

Το κάθε ξενοδοχείο έχει δημιουργήσει ξεχωριστά πακέτα προσφορών σε πραγματικά προνομιακές τιμές, για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό υπάρχει και συνέχεια! Σκοπός των ξενοδοχείων δεν είναι μόνο να σας παρέχουν μια άνετη και ευχάριστη διαμονή, αλλά και να σας ψυχαγωγήσουν με μοναδικές εμπειρίες, όπως spa treatments, γαστρονομικά events και μονοήμερες αποδράσεις σε συνεργασία με την εταιρία Ammon Express.

Οι Ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης προτρέπουν: Μην αργείτε λοιπόν, αδράξτε την ευκαιρία. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο site www.blackweekends.com, κάντε κράτηση στις ημερομηνίες: 17/01 – 20/01 και 24/01 – 27/01 απλά και εύκολα και επωφεληθείτε προσφορές σε διαμονή και άλλες υπηρεσίες, με μεγάλες εκπτώσεις που ξεκινούν από 30% και φτάνουν έως 60%!

Τα ξενοδοχεία, που λαμβάνουν μέρος στα Black Weekends Ιανουαρίου:

Grand Hotel Palace

Holiday Inn Thessaloniki

Mediterranean Palace

Nikopolis Thessaloniki

The Excelsior / Charlie D. Brasserie

The Met Hotel

Anatolia Hotels Thessaloniki

Egnatia Palace Hotel & Spa

Golden Star City Resort

The Tobacco Hotel

Le Palace

Mandrino

Nea Metropolis

Domotel Olympia

Queen Olga

Alexandria

Με την υποστήριξη της AEGEAN, Επίσημου Χορηγού Αερομεταφορών για την υλοποίηση του project.

Blackweekends links:

Site https://www.blackweekends.com/

Facebook https://www.facebook.com/blackweekendsproject/

Instagram https://www.instagram.com/black_weekends/ @blackweekends

Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα Black Weekends της χρονιάς!