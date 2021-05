Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 10 μηνών σε γιατρό νοσοκομείου για «φακελάκι»

Γιατρός του νοσοκομείου Κατερίνης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών, με τριετή αναστολή, επειδή έλαβε «φακελάκι» 300 ευρώ για να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση καταρράκτη σε ηλικιωμένο, παρακάμπτοντας τη λίστα αναμονής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο 58χρονος οφθαλμίατρος κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης για δωροληψία υπαλλήλου, ενώ του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί το 2014 από αστυνομικούς των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. αμέσως μετά την παραλαβή των προσημειωμένων χαρτονομισμάτων, στο γραφείο του. Είχε προηγηθεί καταγγελία συγγενικού προσώπου του ασθενούς και συγκεκριμένα του γιου του που είναι αστυνομικός.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο γιατρός αρνήθηκε την πράξη, τονίζοντας ότι ο καταγγέλλων όχι μόνο τον παγίδευσε αλλά «ήθελε» όπως είπε «να με καταστρέψει».

Η υπόθεση δικάστηκε εκ νέου ύστερα από έφεση που είχε ασκήσει εισαγγελέας Εφετών κατά της απόφασης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης που τον είχε καταδικάσει σε φυλάκιση 12 μηνών, θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό κι ότι η ποινή ήταν μικρή.

