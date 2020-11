The CoMuseum: 2-4 Δεκεμβρίου το Διαδικτυακό Συνέδριο και τα Εργαστήρια

Από την Τετάρτη 2 έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, το Μουσείο Μπενάκη, η Πρεσβεία

των Η.Π.Α. στην Ελλάδα και το British Council διοργανώνουν το 10ο Διεθνές Συνέδριο

CoMuseum, το οποίο λόγω των περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με τη νόσο COVID19 θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν επίσης το

Goethe-Institut Athen και η Πρεσβεία της Γαλλίας / Institut Français de Grèce. Το Συνέδριο

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων και

του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διοργανώνεται με τις χορηγίες της Uni Systems και της

Microsoft.

Στη δέκατη κατά σειρά διοργάνωση, επαγγελματίες από τον διεθνή μουσειακό και τον

ευρύτερο πολιτιστικό χώρο, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών,

εκπαιδευτικοί, και ακαδημαϊκοί θα διερευνήσουν τον ρόλο της ηγεσίας για τα Μουσεία και

τους πολιτιστικούς οργανισμούς σε καιρούς κρίσης, το ρόλο των μουσείων στην προστασία

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης, τον

επιτελούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και την πολιτική των μουσείων ως προς την

προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία του προσωπικού και των επισκεπτών τους.

Οι ομιλητές του Συνεδρίου είναι διεθνείς εμπειρογνώμονες και επικεφαλής σημαντικών

οργανισμών που θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από μια

σειρά παρουσιάσεων και συζητήσεων. Η λίστα με τους ομιλητές ακολουθεί πιο κάτω.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, το CoMuseum θα οργανώσει μία σειρά

από διαδικτυακά εργαστήρια και masterclasses για επαγγελματίες μουσείων και του χώρου

του πολιτισμού.

Οι εγγραφές για το Συνέδριο θα ανοίξουν στις 18 Νοεμβρίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας The

CoMuseum και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Οι εγγραφές για τα

εργαστήρια θα ανοίξουν στις 18 Νοεμβρίου και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 25

Νοεμβρίου. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο για το 2020 είναι δωρεάν, με την ευγενική χορηγία της Uni

Systems.

Η γλώσσα εργασίας τόσο για το Συνέδριο όσο και για τα εργαστήρια είναι τα Αγγλικά.

Ορισμένες από τις ομιλίες στις 2 Δεκεμβρίου θα έχουν υποτιτλισμό στα Ελληνικά.

Το Συνέδριο θα ανοίξει με ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα

Μενδώνη.

Οι επιβεβαιωμένοι εισηγητές είναι:

 Elisha Buttler, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων και Ανάπτυξης Κοινού, National

Gallery of Victoria (NGV) (Αυστραλία)

 Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού,

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ελλάδα)

 Leigh Cartwright, Επικεφαλής Διαχειριστής, National Gallery of Victoria (NGV)

(Αυστραλία)

 Δρ. Spencer R. Crew, Μεταβατικός Διευθυντής, National Museum of African

American History and Culture, Smithsonian Institution (Η.Π.Α.)

 Catherine Devine, Microsoft Worldwide Education, Επικεφαλής Επιχειρηματικής

Στρατηγικής, Βιβλιοθήκες και Μουσεία (Η.Π.Α.)

 Μαρία Ζαμπέτη, Social Media Manager, Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων

Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) (Ελλάδα)

 Fleurette Π. Καραδόντη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ίδρυμα Βασίλη &

Ελίζας Γουλανδρή (Ελλάδα)

 Maïté Labat, Διευθύντρια Ψηφιακού και Οπτικοακουστικού Τμήματος, Musée du

Louvre (Γαλλία)

 Καθηγητής Guillaume Lecointre, Επιστημονικός Σύμβουλος του Διευθυντή, Musée

National d’Histoire Naturelle | Επικεφαλής Τμήματος Πληροφορικής και Εξέλιξης

(Γαλλία)

 Chris Lee, Επικεφαλής Marketing, National Gallery Singapore (Σιγκαπούρη)

 Κασσάνδρα Μαρινοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μουσείο

Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα (Ελλάδα)

 Donna McColm, Αναπληρώτρια Επίκουρη Διευθύντρια, Επιμελητικά Προγράμματα

και Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινού, National Gallery of Victoria (NGV)

(Αυστραλία)

 Nick Merriman, Διευθύνων Σύμβουλος, Μουσείο και Κήποι Horniman (Βρετανία)

 Elizabeth Merritt, Αντιπρόεδρος Στρατηγικού Σχεδιασμού, και Ιδρυτική

Διευθύντρια, Center for the Future of Museums, American Alliance of Museums

(Η.Π.Α.)

 Ζωή Μεταξιώτου, Υπεύθυνη Τομέα Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής, Μουσείο

Μπενάκη (Ελλάδα)

 Δρ. Αλεξάνδρα Μπούνια, Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Τμήμα Πολιτισμικής

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα)

 Amy Porteous, Project Producer, Δημιουργικά Προγράμματα, Royal Botanic Garden

Edinburgh (Βρετανία)

 Kristin Prestegaard, Chief Engagement Officer, Minneapolis Institute of Art

(Η.Π.Α.)

 Anna Sailer, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Museum für Moderne Kunst (Γερμανία)

 Ιφιγένεια Ταξοπούλου, Γενική Γραμματέας, mitos21 | Συνεργάτης Julie’s Bicycle

(Ελλάδα)

 Θάλεια Τσαλκιτζή, Διευθύντρια Λύσεων Πολιτισμού, Uni Systems (Ελλάδα)

 Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Ίδρυμα

Ωνάση (Ελλάδα)

 Jenny White, Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγράμματος, British Council, FRSA

(Fellowship of the Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce) (Βρετανία)

 Adam Rozan, Διευθυντής Προγραμμάτων και Ανάπτυξης Κοινού, National Museum

of American History, Smithsonian Institution | Μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής

Επιτροπής του CoMuseum (Η.Π.Α)

 Δρ. Tom Fleming, Διευθυντής, Creative Consultancy | Εμπειρογνώμονας

Δημιουργικής Οικονομίας, Πολιτιστικής Στρατηγικής & Πολιτικής (Βρετανία)

 Lori Fogarty, Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Oakland Museum of

California (Η.Π.Α.)

 Dominique de Font-Reaulx, Επικεφαλής Επιμελήτρια και Διευθύντρια

Προγράμματος και Πολιτιστικής Διαμεσολάβησης, Musée du Louvre (Γαλλία)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected]

και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.thecomuseum.org