Τελευταίες ημέρες για την Φοιτητική Εβδομάδα με «Κλασικό Rock έρωτα κάτω από τ’ αστέρια!» και ποικίλες ακόμη δράσεις

Με την καθιερωμένη ανοιξιάτικη συναυλία, αλλά και πολλές θεατρικές, κινηματογραφικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες δράσεις ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο φοιτητικό φεστιβάλ της χώρας, η «Φοιτητική Εβδομάδα».

«Κλασικός Rock έρωτας κάτω από τ’ αστέρια!» είναι ο τίτλος της πολυαναμενόμενης συναυλίας, με κλασικά rock τραγούδια, τα οποία ερμηνεύει η Ορχήστρα του ΑΠΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 21:00, στα γρασίδια της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ερμηνεύει η Ορχήστρα του ΑΠΘ

Συμμετέχουν επίσης:

Sakis Dovolis Trio & Χορωδία «Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση»

Διδασκαλία-Διεύθυνση Χορωδίας: Δημήτρης Θεοδωράκης

Τραγουδούν: Μαρία Γκαμπούρα, Έφη Αναγνωστοπούλου, Ανδρέας Γρυπαίος

Διεύθυνση: Δημήτρης Δημόπουλος

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελευταίων ημερών:

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ

19:30 Ποίηση και πιάνο

Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Διοργάνωση: Nous

Ποιήματα Γάλλων ποιητών υπό τους ήχους ρομαντικών και σύγχρονων συνθετών, με ενδιάμεσους ελεύθερους πειραματισμούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ

14:00 – 21:00 Pick up a record, Get back with a movie clip

Στο Pickap (Ολύμπου 57). Έκθεση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Κινηματογράφου, με στόχο τη μελέτη της φωτογραφίας στα εξώφυλλα δίσκων βινυλίου και τη μεταφορά τους σε κινούμενη εικόνα.

19:30 Προβολή κινηματογραφικής ταινίας

Μπλε Αμφιθέατρο, Α΄ Υπόγειο της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (Είσοδος από την οδό Αγίου Δημητρίου). Διοργάνωση: Κινηματογραφική Ομάδα Οδοντιατρικής

21:00 Κλασικός Rock έρωτας κάτω από τ’ αστέρια!

Γρασίδια της Φιλοσοφικής Σχολής. Η Ορχήστρα του ΑΠΘ θα ερμηνεύσει κλασικά rock τραγούδια.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2019

19:00 Education 2050 – Σεμινάριο

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, Διοργάνωση: Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου- Κινηματογράφου

Πώς θα διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί μετά από 30 χρόνια; Παρουσιάζονται νέοι τρόποι διδασκαλίας.

20:00 Μουσικά Σταυροδρόμια: εκεί όπου η παράδοση συναντά τη ροκ μουσική, τα τραγούδια γράφουν ιστορία και το σήμερα με το χθες ενώνονται

Αύλειος χώρος Παιδαγωγικής Σχολής/ Διοργάνωση: Παιχνιδιάτορες του Πύργου

Η ομάδα της Παιδαγωγικής Σχολής παρουσιάζει μια μουσική παράσταση-συναυλία, με μουσικοπαιδαγωγικό προφίλ, το οποίο γίνεται εμφανές μέσα από τη χρήση των ενορχηστρώσεων, από πειραματισμούς, συνδυασμούς στυλ και ηχοχρωμάτων, καθώς και την εμψυχωτική και επικοινωνιακή διάθεση επί σκηνής.

20:00 Παράσταση Αθλοτόπων

Θέατρο Αλέξανδρος (Εθνικής Αμύνης 1). Διοργάνωση: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ

Χορευτικές επιδείξεις και παρουσιάσεις αθλημάτων από παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αθλοτόποι».

20:00 Θεατρικό Πρότζεκτ: Στο Στόχαστρο

Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ. Διοργάνωση: Θεατρικό πραξικόπημα

Εννιά αυτοτελείς ιστορίες εκτυλίσσονται στο ίδιο σκηνικό. Το σκηνικό μιας «φυλακής». Ένας ψυχικός και συναισθηματικός εγκλεισμός, που κάνει τα πρόσωπα του έργου να ζουν, να αναπνέουν και να εγκλωβίζουν τη ζωή τους μέσα στα «κάγκελα» που όρισαν για τον εαυτό τους.

Επιπρόσθετα, έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 θα συνεχιστεί το Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5, που διοργανώνει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ, με τη συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες: www.gym.auth.gr.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.