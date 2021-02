Ταραντίλης: Συνεργασία Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, φιλοζωικών οργανώσεων στο ν/σ για τα ζώα συντροφιάς

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου «στο πλαίσιο της προεκλογικής δέσμευσης της Κυβέρνησης «Κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο», το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα ζώα, εναρμονισμένου με τις σύγχρονες συνθήκες και δυνατότητες. Το πλαίσιο που εισάγεται, αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και την προστασία των αδέσποτων, μέσα από τη συνεργασία Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλοζωικών οργανώσεων».

Ήδη από χθες το SKAI.gr είχε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο της παρουσίασης του νομοσχεδίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Ταραντίλης:

«Με το νομοσχέδιο, δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, ώστε η εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ζώων συντροφιάς να μη μείνει κενό γράμμα. Επίσης, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις, ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις.

Τέλος, προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσων συμμετέχουν στην προσπάθεια για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αναπτύσσεται σε 10 άξονες:

1. Οι «Πέντε Ελευθερίες των Ζώων»: Περιλαμβάνονται πλέον ρητά στον νόμο οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων (Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια. Ελευθερία από φόβο και αγωνία. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης).

2. Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς: Δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας.

3. Ηλεκτρονικό βιβλιάριο & ψηφιακό ιατρικό ιστορικό του ζώου: Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

4. Αναπαραγωγή με κανόνες: Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον ανώτατο αριθμό γεννών ανά ζώο, την άδεια για αναπαραγωγή, κ.α.

5. Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις και αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις.

6. Πρόγραμμα «Άργος»-πόροι και υποχρεώσεις Δήμων: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο. Παράλληλα, εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι και οι διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

7. Στήριξη και κίνητρα στους πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς: Θέσπιση κινήτρων από τους Δήμους, ώστε οι πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους, όπως μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες.

8. Πλαίσιο Εποπτείας: Θεσπίζεται ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη και των Φιλοζωικών Οργανώσεων.

9. Βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς: Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις σε τοπικές και εκπαιδευτικές κοινότητες.

10. Εθνική Γραμμή Καταγγελιών: Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής και 5ψήφιου αριθμού καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης ζώων και κάθε παράβαση του νομικού πλαισίου για την προστασία των ζώων συντροφιάς»

Πηγή: skai.gr

Πηγή: https://www.skai.gr/news/environment/tarantilis-synergasia-kratousota-epistimonon-filozoikon-organoseon-gia-zoa-syntrofias

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram