Τα βιβλία που διάβασε ο Μητσοτάκης στις διακοπές του

Κατά την παραμονή του στο Ανήλιο Μετσόβου μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διάβασε δύο βιβλία στην αγγλική τους έκδοση.

Το πρώτο το Blueprint. The Evolutionary Origins of a Good Society, το best seller του ελληνοαμερικανού Nicholas Christakis. Ο συγγραφέας στο βιβλίο του παρουσιάζει την ιδέα ότι τα γονίδια μας δεν επηρεάζουν μόνο το σώμα και τη συμπεριφορά μας αλλά και τον τρόπο που χτίζουμε τις κοινωνίες μας.

Το δεύτερο το The age οf surveillance capitalism της Σοσάνα Ζούμποφ, το οποίο ήταν σημειωτέον και στη λίστα των βιβλίων που ξεχώρισε για το 2019 και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα. Η συγγραφέας στο βιβλίο της ασχολείται με τον «καπιταλισμό επιτήρησης», ένα θέμα που στην ψηφιακή εποχή μπαίνει διαρκώς περισσότερο στην καθημερινή ατζέντα καθώς αυξάνεται η προσπάθεια για καταγραφή αλλά και έλεγχο της συμπεριφοράς.