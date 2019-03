Τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου για το 2019!

Ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων του World Restaurants Awards και τα τρόπαια παρέλαβαν κάποιοι από τους πιο γνωστούς σεφ στον κόσμο, όμως ο Άλεξ Ατάλα, ο Αλέν Ντουκάς, ο Νταν Μπάρμπερ, η Ελέν Νταρόζ και η Άνα Ρος, οι οποίοι παρευρέθηκαν στο Palais Brongniart στο Παρίσι για την τελετή.

Τα βραβεία δόθηκαν σε 18 κατηγορίες για εστιατόριο, σεφ, ακόμα και εκδηλώσεις, ενώ οι αποφάσεις ελήφθησαν από ένα πάνελ 100 δικαστών – ισορροπημένο μεταξύ ανδρών και γυναικών – καθώς και από τους καλύτερους κριτικούς εστιατορίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην κορυφή των εστιατορίων βρέθηκε το εστιατόριο Wolfgat, που βρίσκεται στο Πατερνόστερ της Νότιας Αφρικής. Το «Εστιατόριο της Χρονιάς» βρίσκεται σε παραθαλάσσιο σημείο, έχει μία αίθουσα 20 θέσεων και στεγάζεται σε μία εξοχική κατοικία ηλικίας 130 ετών δίπλα στον ωκεανό, αλλά και το ιστορικό σπήλαιο, Wolfgat, με τεράστια αρχαιολογική και γεωλογική αξία.

Το κλασικό γαλλικό εστιατόριο, Le Clarence, που βρίσκεται στο Παρίσι κέρδισε το βραβείο του πιο πρωτότυπου μενού.

Το Mocotó στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας είναι μία οικογενειακή επιχείρηση με κουζίνα που αποτελείται κυρίως από παραδοσιακά πιάτα, αλλά και από καινοτόμες δημιουργίες.

Επίσης βραβεύτηκε το Lido 84 στη Γκαρντόνε Ριβιέρα της Ιταλίας, καθώς και το Mugaritz στην Ισπανία για τα καλύτερα κοκτέιλ.

Το βραβείο της εκδήλωσης της χρονιάς έλαβε το Φεστιβάλ Φαγητού Προσφύγων, Refugee Food Festival, το οποίο γίνεται σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η Λάνα Γκίλμπορ πήρε το βραβείο «Ethical Thinking» (ηθικής σκέψης) για το «Food for Soul» (το φαγητό της ψυχής), τη φιλανθρωπία που διοργανώνει με το σύζυγό της, Μάσσιμο Μποτούρα. Το «Food for Soul» έχει ανοίξει μαγαζιά σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τη σπατάλη φαγητού και την πείνα.

Βραβείο πήρε και το Paradiso x Gort Na Nain farm στο Κορκ της Ιρλανδία, το οποίο είναι για χορτοφάγους. Βραβεύτηκε ως η συνεργασία της χρονιάς.

Το Vespertine στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών βραβεύτηκε για την ατμόσφαιρά του. Το εστιατόριο στεγάζεται σε ένα πύργο τεσσάρων ορόφων με ατσάλινο εξω-σκελετό, έχει μόνο 22 καθίσματα και το δικό του soundtrack, που έχει επιμεληθεί η μπάντα, This Will Destroy You, από το Τέξας.

Στην κατηγορία του «κλασικού εστιατορίου» κέρδισε το ήδη βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin, εστιατόριο, La Mère Brazier, που βρίσκεται στη Λυόν της Γαλλίας.

Το Inua στο Τόκιο πήρε το βραβείο καλύτερης άφιξης της χρονιάς, ενώ βραβείο πήρε και το τρόλεϊ του Ballymaloe House, στο Κορκ της Ιρλανδίας. Πρόκειται για το τρόλεϊ με τα γλυκά του γνωστού ομώνυμου ξενοδοχείου.

Και το πιο αξιοσημείωτο βραβείο πήγε στο διάσημο Γάλλο σεφ, Αλέν Ντουκάς, ο οποίος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος σεφ χωρίς τατουάζ, κάτι σπάνιο στις κουζίνες…