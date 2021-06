Τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της Νταϊάνας ευκαιρία για να «σπάσει ο πάγος» για Ουίλιαμ -Χάρι;

Τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος της μητέρας τους Νταϊάνας τον επόμενο μήνα στο Λονδίνο αποτελούν την ευκαιρία για τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι να «σπάσουν τον πάγο» και να συμφιλιωθούν, εκτίμησε σήμερα ο δημοσιογράφος Όμιντ Σκόμπι, συγγραφέας ενός βιβλίου για τον Χάρι και τη Μέγκαν.

«Ίσως να είναι η ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος», δήλωσε στην ένωση ξένων ανταποκριτών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο, ο Όμιντ Σκόμπι, συγγραφέας του βιβλίου «Finding Freedom» με επίκεντρο την αποχώρηση από τη βρετανική βασιλική οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «έχουμε ήδη δει ελάχιστα (αυτήν την προσέγγιση) μετά την κηδεία» του πρίγκιπα Φιλίππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, τον περασμένο Απρίλιο.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Χάρι ταξίδεψε στη Βρετανία από την Καλιφόρνια, όπου ζει με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους. Η άφιξή του, χωρίς τη σύζυγό του, έγινε σε τεταμένο κλίμα, λίγες εβδομάδες έπειτα από μια «εκρηκτική» συνέντευξη του ζευγαριού στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Αν ο Ουίλιαμ και ο Χάρι μίλησαν ξανά μετά την κηδεία του παππού τους, για τον Όμιντ Σκόμπι, υπάρχουν ακόμη «πολλά θέματα προς συζήτηση».

Ο δημοσιογράφος εκτιμά πως τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος «θα δείξουν πως ότι είναι και οι δύο ικανοί να επιδεικνύουν εγκαρδιότητα και σεβασμό, όταν πρόκειται για την ανάμνηση της ζωής της μητέρας τους, παρά τις διαφορές τους. Αυτό θα είναι πάντα ό,τι θα έχουν κοινό, αυτό το πάθος που μοιράζονται για να κρατήσουν ζωντανή την κληρονομιά» της Νταϊάνας.

Τα δύο αδέλφια επέλεξαν μαζί τον καλλιτέχνη Ίαν Ρανκ-Μπρόουντλι για να φιλοτεχνήσει αυτό το άγαλμα- φόρο τιμής στη μητέρα τους, που πέθανε το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

Το έργο θα εγκατασταθεί στους κήπους του παλατιού του Κένσινγκτον, όπου διαμένουν ο Ουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία παιδιά τους, την 1η Ιουλίου του 2021, ημέρα κατά την οποία η Λέιντι Ντι θα γιόρταζε τα 60α γενέθλιά της.

