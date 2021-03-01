ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Η νέα Ν.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης

Μετά από την 4ήμερη εκλογική διαδικασία εξελέγη η νέα Ν.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Τα μέλη που την απαρτίζουν είναι:

ΑΓΓΕΛΑΚΗΝΕΚΤΑΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΑΣΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΤΣΙΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΔΟΥΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΓΙΟΥΛΑ
ΔΟΥΙΤΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΖΗΣΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΟΡΣΑΒΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΤΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)
ΛΕΜΠΕΤΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΛΗΘΩΜΑΙΣ
ΜΕΛΛΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΙΛΤΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΒΑΝΑ
ΠΑΠΠΑΣΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣΝΙΚΟΣ
ΠΙΤΣΑΛΙΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΝΕΛΛΑΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
ΡΟΓΔΑΚΗΑΝΝΑ
ΡΟΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΙΝΙΔΟΥΑΝΝΑ
ΣΔΟΥΚΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΚΕΝΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΧΡΥΣΑ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΥΨΙΠΥΛΗ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τις επόμενες μέρες θα γίνει η εκλογή των μελών της νέας γραμματείας καθώς και συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή

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