ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Η νέα Ν.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης

Μετά από την 4ήμερη εκλογική διαδικασία εξελέγη η νέα Ν.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Τα μέλη που την απαρτίζουν είναι:
|ΑΓΓΕΛΑΚΗ
|ΝΕΚΤΑΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΜΠΑΤΖΑΣ
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
|ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|ΝΙΚΟΣ
|ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΑΔΟΥΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΑΟΥΛΑ
|ΓΙΟΥΛΑ
|ΔΟΥΙΤΣΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
|ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΖΗΣΑΚΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΚΟΡΣΑΒΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΤΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΑΔΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)
|ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΑΝΔΡΑΛΗ
|ΘΩΜΑΙΣ
|ΜΕΛΛΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΜΠΑΛΤΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΜΙΛΤΟΣ
|ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
|ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
|ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΒΑΝΑ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΠΑΥΛΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΣ
|ΠΙΤΣΑΛΙΔΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΡΑΝΕΛΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
|ΡΟΓΔΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΡΟΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΡΟΚΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΑΙΝΙΔΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΣΔΟΥΚΟΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΣΚΕΝΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΖΕΛΕΠΗ
|ΧΡΥΣΑ
|ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΟΥΤΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ
|ΥΨΙΠΥΛΗ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Τις επόμενες μέρες θα γίνει η εκλογή των μελών της νέας γραμματείας καθώς και συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή