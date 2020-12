Σύντομα θα επιστρέψουν στη χώρα οι 3 Έλληνες ναυτικοί που απήχθησαν από πειρατές στη Νιγηρία

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι τρεις Έλληνες ναυτικοί που απήχθησαν από πειρατές στη Νιγηρία, πριν από δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και διαμένουν σε ξενοδοχείο στη Νιγηρία.

Πρόκειται για τον καπετάνιο και δύο μέλη του πληρώματος, τους οποίους απήγαγαν οι πειρατές έπειτα από ρεσάλτο στο δεξαμενόπλοιο «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ».

Η εταιρεία σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία κατάφεραν και βρήκαν την χρυσή τομή με τους απαγωγείς, ως προς το ποσό των λύτρων που δόθηκαν ως αντάλλαγμα για την ελευθερία των Ελλήνων ναυτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις απαχθέντες είναι πολύ καλά στην υγεία τους, και ήδη σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους.

