Συμμετοχή της ΟΛΘ Α.Ε. στο 4ο Delphi Economic Forum

Η ΟΛΘ Α.Ε. συμμετείχε στο 4ο Delphi Economic Forum, παρουσιάζοντας τα κύρια σημεία, τις προοπτικές και τις προκλήσεις της εφαρμογής του επενδυτικού της προγράμματος,

Στη συνεδρία με θέμα «Σχεδιάζοντας για την Ανάπτυξη – Συνδεσιμότητα και Υποδομές» (Planning For Growth: Connectivity and Infrastructure), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, σημείωσε την ανάγκη να δημιουργηθεί Συντονιστική Δομή (One Stop Shop) για τις αδειοδοτήσεις των Επενδυτικών Σχεδίων και την παρακολούθηση εφαρμογής τους, προκειμένου να γίνει ουσιαστικός ο ρόλος του Δημοσίου σε σχέση με την υλοποίηση των Σχεδίων αυτών.

Παράλληλα σημείωσε την ανάγκη να ολοκληρωθούν τα έργα οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με τα αντίστοιχα δίκτυα Διευρωπαϊκού Χαρακτήρα, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων, που πρόθεση της ΟΛΘ Α.Ε. είναι να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του έτους 2020.

Ολοκληρώνοντας, ο κ.Θεοφάνης εξέφρασε την προσήλωση των νέων επενδυτών στην έγκαιρη και ουσιαστική υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης του λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Στην ίδια συνεδρία συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κ.Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, κ.Alexander Zinell, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, κ.Δημήτριος Δημητρίου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ.Άγγελος Καρακώστας καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ.Ριχάρδος Λαμπίρης.