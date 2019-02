Συγχαρητήρια Τζέφρι Πάιατ στον Γ. Κατρούγκαλο

«Τα θερμότερα συγχαρητήρια στον Γιώργο Κατρούγαλο για τον νέο αναβαθμισμένο ρόλο του ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας» εκφράζει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Ο Αμερικανός πρέσβης συνοδεύει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Κατρούγκαλου στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ και την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Η ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στου twitter: «Warmest congratulations to George Katrougalos on his newly elevated role as Foreign Minister of Greece».