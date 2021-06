Στο The room του Pikap η Ευγενία Γραμμένου

Τοπίο στο βάθος της κοιλιάς Landscape at the bottom of the abdomen

Video Performance / Art Installation Eυγενία Γραμμένου The Room / Το Pikap

Ολύμπου 57 Θεσσαλονίκη

2-3 Ιουλίου 2021

Ώρες λειτουργίας: 18:00 – 22:30

Video performance/ installation

Eugenia Grammenou 2021

Επιμέλεια: Ράνια Εμμανουηλίδου

Στο The room του Pikap παρουσιάζεται στις 2 και 3 Ιουλίου η video performance / installation της Ευγενίας Γραμμένου με τίτλο Inner Topography/ Landscape at the bottom of the abdomen.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου έργου που πραγματεύεται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εγκλεισμούς και το πώς εγγράφονται στο σώμα και τη μνήμη, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της καραντίνας και εξελίσσεται ως σήμερα.

Στο The Room του Pikap, θα παρουσιαστεί ως μέρος μιας εγκατάστασης που επιδιώκει τη διαδραστική συσχέτιση με τον θεατή. Ο θεατής θα καλείται να αφήσει το δικό του ίχνος, τη δική του μαρτυρία στο «σώμα» του έργου. Ένα ντοκουμέντο του παρόντος που ενώ αποτελεί προσωπική μαρτυρία, γίνεται μέρος του συλλογικού βιώματος.

Η δουλειά της Ευγενίας Γραμμένου επιλέχθηκε και παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή εκτός από το Pikap, στο International Festival de Performance Art – Austral στο Μπουένος Άιρες και θα εκτεθεί επίσης στο Lacuna Festival, Spain και στο διαδικτυακό festival του Theater Lab Company.

Βιογραφικό

Ευγενία Γραμμένου

Η Ευγενία Γραμμένου αποφοίτησε από το Εικαστικό Τμήμα της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ .

Υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (2019).

Έχει παρουσιάσει την εικαστική της δουλειά σε ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την απασχολούν ζητήματα ανθρώπινης κατάστασης και εσωτερικών αντιφάσεων, ταυτότητας, θέματα απεικόνισης χρόνου, ατομικής και συλλογικής μνήμης, που τα ερευνά με ζωγραφική αλλά και άλλα εκφραστικά μέσα όπως performance, video εγκαταστάσεις, γραφή.