Στη βαμμένη με συνθήματα αψίδα του θριάμβου έφτασε ο Μακρόν

Επίσκεψη στην Αψίδα του Θριάμβου και τον τάφο του άγνωστου στρατιώτη, που υπέστησαν φθορές κατά τα επεισόδια του Σαββάτου μεταξύ των «κίτρινων γιλέκων» και αστυνομικών, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αμέσως αφότου επέστρεψε στο Παρίσι από την Αργεντινή.

Πλάνα από τοπικά μέσα ενημέρωσης φανερώνουν πως οι διαδηλωτές έγραψαν με σπρέι συνθήματα διαμαρτυρίας στην βάση της εμβληματικής Αψίδας και προκάλεσαν ζημιές σε ανάγλυφες παραστάσεις και αγάλματα. Ο καθαρισμός είναι σε εξέλιξη.

Μεταξύ άλλων σοβαρές φθορές υπέστη άγαλμα της Μαριάν, σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δημοσιογράφοι είδαν αστυνομικούς να προστατεύουν την φλόγα στον τάφο του άγνωστου στρατιώτη κατά την διάρκεια των συμπλοκών.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος συναντήθηκε με μέλη των σωμάτων ασφαλείας και καταστηματάρχες των οποίων τα μαγαζιά υπέστησαν ζημιές.

