Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Μια γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγγρού Vol. 6

Για έκτη συνεχή χρονιά, η «Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού» συνδέει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώνοντας μουσικούς, φοιτητές και κοινό σε μια ιδιαίτερη μουσική-πολιτιστική δράση, που λόγω των συνθηκών πανδημίας παρουσιάζεται φέτος την Πέμπτη 20 Μαΐου στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Τη φετινή χρονιά, η εκδήλωση λαμβάνει έναν πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια αχτίδα αισιοδοξίας μέσα στη μεταβατική περίοδο που βρισκόμαστε, γεφυρώνοντας το χάσμα της συναυλιακής πραγματικότητας της προ Covid-19 εποχής με την τωρινή. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται και πάλι ένα βήμα δημιουργίας σε νέους συνθέτες και μουσικούς, αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας έργα γεμάτα φαντασία και ενέργεια, τα οποία θα παρουσιαστούν σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Η «Γέφυρα» φέτος χτίζεται με πέντε αναθέσεις της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για έργα νέων συνθετών και συνθετριών, τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν και μεταδίδονται διαδικτυακά, χωρίς αντίτιμο και χρονικό περιορισμό.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση» του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου συνεργάζονται με τη Στέγη σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης και βιώνουν την ουσία αυτής της παραγωγής: αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα, έμπνευση, επαγγελματισμός, αλληλεπίδραση, ελευθερία έκφρασης. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μένουν ανοιχτοί με εκπροσώπους από τα Τμήματα Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, το Τμήμα Επικοινωνίας, την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Στέγης και τους ίδιους τους καλλιτέχνες, για συνεχή ανατροφοδότηση, από κοινού εποπτεία και συντονισμό στην οργάνωση και την προώθηση των φετινών αναθέσεων.

Αναθέσεις

Νίκη Κρασάκη: Buzzer (2021)

Trigger Happy: Μάνθος Κάρρας, Γιώργος Μιζήθρας, Γιώργος Σταυρίδης και Γιώργος Στενός (μουσικά αντικείμενα και παιχνίδια)

Βασιλική Λεγάκη: Sound Attractors (2021)

Noa Mick (σαξόφωνο), Θοδωρής Βαζάκας (κρουστά)

Ανθή Δαμβουνέλη: ΗαdεS (2021)

Εύα Σταύρου (φλάουτο), Θάλεια Παπαδοπούλου (πιάνο)

Νίκος Γαλενιανός: The forest that hears the field that sees (2021)

Μέλη του Τέτττιξ: Guido de Flaviis (σαξόφωνο), Σταμάτης Πασόπουλος (ακορντεόν), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο)

Αλέξανδρος Σπύρου: Trio (2021)

Μέλη του Ergon Ensemble: Γιώργος Παναγιωτίδης (βιολί), Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Δημήτρης Τραυλός (τσέλο)

Το Buzzer (2021) είναι η πρώτη ανάθεση της Στέγης στη νέα συνθέτρια Νίκη Κρασάκη. Μια πλούσια ηχητική παλέτα παιχνιδιών, παιδικών μουσικών οργάνων και αντικειμένων αποτέλεσε την πηγή έμπνευσής της, απελευθερώνοντας τη φαντασία της προς τη δημιουργία μιας πρωτότυπης σημειογραφικής αποτύπωσης, που επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό. Ο γνωστός ήχος του buzzer των τηλεπαιχνιδιών υπήρξε το κύριο ερέθισμα της συνθέτριας, η οποία τον αξιοποίησε χτίζοντας γύρω του ένα έργο με ποικιλομορφία ηχοχρωμάτων. Το έργο ερμηνεύουν οι Trigger Happy, μια ανήσυχη τετραμελής κολεκτίβα σύγχρονης αυτοσχεδιαστικής μουσικής, «παίζοντας» (με) φράσεις από γνωστές παιδικές μελωδίες και παραμύθια, καθώς και με κανόνες ομαδικών παιχνιδιών.

Στο Sound Attractors (2021), η Βασιλική Λεγάκη παρουσιάζει ένα δυναμικό σύστημα δύο εφαπτόμενων ηχητικών κόσμων, του σαξοφώνου και των κρουστών, που αποτελούνται από «στίξεις» και «γραμμές» ηχοχρωμάτων. Τοποθετώντας τους εκτελεστές σε δύο διαφορετικά σημεία του χώρου, οι ηχητικές χειρονομίες δημιουργούν παράλληλες τροχιές ανάμεσά τους. Τα ηχοχρώματα του έργου αλληλεπιδρούν, συνδέονται, συνεχίζουν το ένα το άλλο, συγκρούονται και συγχέονται. Το έργο επιχειρεί να προτείνει μια εμπειρία αντίληψης της κίνησης του ήχου ως απεριοδικής, τυχαίας, ασταθούς και μη γραμμικής, η οποία είναι εμπνευσμένη από την έννοια του χάους ως μια «κατάσταση αναταραχής». Ερμηνεύουν η σαξοφωνίστρια Noa Mick, που εκπροσωπεί το σύνολο False Relationships and Extended Endings Ensemble for New Music, και ο εκτελεστής κρουστών Θοδωρής Βαζάκας.

Στο νέο της έργο, με τίτλο ΗαdεS (2021), η Ανθή Δαμβουνέλη ξεκινά με αφετηρία έναν παλιό χάρτη της περιοχής του ποταμού Αχέροντα, πάνω στον οποίο η φλαουτίστρια Εύα Σταύρου και η πιανίστρια Θάλεια Παπαδοπούλου επιλέγουν τη δική τους πορεία προς το Νεκυομαντείο [δηλαδή, Νεκρομαντείο] του Αχέροντα. Οι μουσικοί, μέσα από 30 μινιατούρες, θα σχηματίσουν το προσωπικό τους δρομολόγιο προς τον «Κάτω Κόσμο». Οι συντεταγμένες του χάρτη, ως λέξεις, χρησιμοποιούνται είτε από το σημαινόμενο τους είτε από τον ήχο τους, ενώ η κίνηση των μουσικών συμπληρώνει την αντισυμβατική γραφή. Ο αριθμός 30 συμβολίζει την παραμονή των πιστών στο Νεκυομαντείο για 30 ολόκληρα μερόνυχτα, όπου προετοιμάζονταν ψυχοσωματικά προκειμένου να «συναντηθούν» με τα αγαπημένα τους εκλιπόντα πρόσωπα.

Το νέο έργο του συνθέτη Νίκου Γαλενιανού, The forest that hears the field that sees (2021), είναι επηρεασμένο από το –άγνωστο σε πολλούς– σκίτσο του Ολλανδού ζωγράφου της Αναγέννησης Ιερώνυμου Μπος Το δάσος έχει αυτιά, το λιβάδι έχει μάτια. Ο συνθέτης εμπνέεται από τη δομή του σκίτσου, αλλά και από τις εμπλεκόμενες ιστορίες, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλα σκίτσα. Τον ενδιαφέρει επίσης η εξερεύνηση των διευρυμένων τεχνικών του ακορντεόν, του σαξοφώνου και του κοντραμπάσου, σε σχέση με τα σημεία της ηχοχρωματικής τους σύγκλισης. Το έργο ερμηνεύουν τρεις μουσικοί του συνόλου Τέτττιξ, ο σαξοφωνίστας Guido de Flaviis, ο ακορντεονίστας Σταμάτης Πασόπουλος και ο κοντραμπασίστας Χάρης Παζαρούλας.

Το νέο έργο του Αλέξανδρου Σπύρου, Trio (2021), έχει συλληφθεί ως έργο ανοιχτής διανομής. Καλείται δηλαδή το κοινό να επιλέξει τα όργανα που θα το εκτελέσουν, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε φορά μπορεί να παραχθεί και ένα νέο άκουσμα. Στην πρώτη του εκτέλεση ερμηνεύεται από τρεις μουσικούς του Ergon Ensemble, τον Κώστα Παναγιωτίδη (βιολί), τον Κώστα Τζέκο (κλαρινέτο) και τον Δημήτρη Τραυλό (τσέλο). Πρόκειται για ένα έργο μικτής σημειογραφίας, στο οποίο ο συνθέτης ζητά από τους ερμηνευτές να χρησιμοποιήσουν μη συμβατικούς τρόπους παραγωγής ήχου. Απαιτεί την ενσωμάτωση σωματικών κινήσεων των μουσικών, το χτύπημα στο ηχείο του οργάνου και τις αναπνοές τους, με τελικό στόχο τη διεύρυνση του ήχου από την «αυστηρότητα» μιας συμβατικής παρτιτούρας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Υπεύθυνη Project: Λορέντα Ράμου

Υπεύθυνος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου: Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήμης

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση» του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Κινηματογράφηση

Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Αγγελική Αριστομενοπούλου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Καραμπάτσος

Φωτογραφία: Γιάννης Κανάκης

Α’ βοηθός οπερατέρ: Θοδωρής Πασπαλιάρης

Μοντάζ & Color Grading: Τάσος Κακούσης

Ηχοληψία & Μίξη ήχου: Δημήτρης Σαμαράς

Παραγωγή: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Εκτέλεση παραγωγής: Δέσποινα Σιφνιάδου, Iουλία Σταμούλη

