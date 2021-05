Σκέρτσος: Επίσημα τέλος σε SMS-Τί αλλάζει σε μετακινήσεις από 14/5 -Στις 00.30 η απαγόρευση κυκλοφορίας

Το τέλος του lockdown με το άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακινήσεων και του τουρισμού, την κατάργηση των SMS στο 13033, την απελευθέρωση του λιανεμπορίου χωρίς ραντεβού και γραπτό μήνυμα στο 13032, καθώς και την επέκταση του ωραρίου κυκλοφορίας έως τις 00.30 το βράδυ, από τις 14 Μαΐου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας.

«Από τις 14 Μαΐου η χώρα μας ανοίγει με ασφάλεια και στον τουρισμό» δήλωσε χαρακτηριστικά ωστόσο σημείωσε ότι έως το τέλος Ιουνίου που θα αρχίσουν να έρχονται περισσότεροι τουρίστες στη χώρα μας «έχουμε χρέος να είμαστε προσεκτικοί ώστε να βελτιώνουμε το επιδημιολογικό προφίλ της χώρας μας».

Επιπλέον, ανακοίνωσε μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης. Στο πλαίσιο αυτό από την ερχόμενη Παρασκευή η απαγόρευση κυκλοφορίας μετακινείται στις 00.30 το βράδυ, ενώ καταργούνται τα μηνύματα προς το 13033 και το 13032, όπως και οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.

Σε ό,τι αφορά στο λιανεμπόριο επιστρέφει από τις 14 Μαΐου στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη/25 τμ, χωρίς τη μέθοδο του click in shop ή τοy click away.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών στις 17 Μαΐου, των θερινών κινηματογράφων στις 21/5 και των ανοιχτών πολιτιστικών χώρων στις 28/5.

Επίσης, από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα.

Ωστόσο, όλο τον Μάιο θα εξακολουθήσει η απαγόρευση της ζωντανής μουσικής στα καταστήματα εστίασης.

Σχετικά με τις μετακινήσεις από και προς τα νησία από τις 14 Μαΐου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε ότι τίθεται σε εφαρμογή η ελληνική εκδοχή του πράσινου πιστοπιοιητικού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε αρνητικό PCR 72 ωρών, είτε rapid test ειτε self test, είτε βεβαίωση νόσησης.

Για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό, υπάρχει σύσταση για self test.

«Από 1η Ιουνίου τίθενται σε παραγωγική λειτουργία το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ταυτόχρονα θα παραγματοποιούμε στοχευμένους ελέγχους στις πύλες της χώρας. Πέρυσι είχαμε 5 εκατ. αφίξεις και κάναμε πάνω από 700.000 ελέγχους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Σκέρτσος, τόνισε ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Ειδικούς προχώρησε στη χαλάρωση των μέτρων και την επαναλειτουργία εκπαίδευσης και λιανεμπορίου και στη συνέχεια της εστίασης «Τα αποτελέσματα φαίνονται ξεκάθαρα και τις τελευταίες έξι εβδομάδες, καθώς παρατηρείται αποκλιμλάκωση των κρουσμάτων και άμβλυνση του συστήματος υγείας. Τα νοσοκομεία άθε εβδομάδα υποδέχονται λιγότερους ασθενείς με Covid και το ισοζύγιο εισαγωγών-εξιτηρίων έχει ισορροπήσει. Παρά την αυξημένη κινητικότητα πετυχαμε τον στόχο μας με τις κατάλληλες βαλβίδες συμμόρφωσης», επισήμανε.

Βσικός πυλώνας αυτής της πολιτικής ήταν, όπως είπε, τα self tests. Μέχρι στιγμή έχουν διατεθεί περισσότερα από 8 εκατ. δωρεάν self test σε πάνω από 2,9 εκατ. πολίτες που έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους. Χάρη σε αυτά, 11.532 συμπολίτες επιβεβαίωσαν ότι είναι φορείς του κορωνοϊού. «Εντοπίζουμε τους συμπολίτες μας που νοσούν και περιορίζουμε τη μεταδοτικότητα του ιού έχοντας ανοιχτά σχολεία, διασκέδαση και οικονομικές δραστηριότητες», συμπλήρωσε ο κ. Σκέρτσος.

Ωστόσο, τόνισε ότι σημαντικότερος πυλώνας για να νικήσουμε τον ιό είναι τα εμβόλια. Με βάση τους εμβολιασμούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί, έως το τέλος Μαΐου θα έχουμε υψώσει το τείχος ανοσίας στους πιο ευάλωτους πολίτες, ηλικίας άνω των 60 ετών με ποσοστό 70%, ενώ τέλος Ιουνίου θα έχει εμβολιαστεί το 50% του ενήλικου πληθυσμού.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι πρώτη στους εμβολιασμούς που διεξάγονται σε ημερήσια βάση, μεταξύ των πιο πλούσιων χωρών, πάνω από τις ΗΠΑ, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Γαλλία, Ρωσία κ.ά.

