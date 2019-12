Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2019

Από την βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Αφροαμερικανή Τόνι Μόρισον έως τον Γερμανό ‘πρύτανη’ της υψηλής ραπτικής Καρλ Λάγκερφελντ και την Κουβανή χορογράφο Αλίς Αλόνσο, τα σημαντικότερα πρόσωπα που έφυγαν φέτος από τη ζωή.

– Ιανουάριος-

– 21: ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΣΑΛΑ, 28 ετών, Ιταλοαργεντινός επιθετικός της Ναντ που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα ενώ πήγαινε για να ενταχθεί στην ομάδα του Κάρντιφ όπου είχε πάρει μεταγραφή.

– 26: ΜΙΣΕΛ ΛΕΓΚΡΑΝ, 86 ετών, Γάλλος συνθέτης, δημιουργός μουσικών θεμάτων για ταινίες του Ζακ Ντεμί όπως «Οι Ομπρέλες του Χερβούργου» και «Τα κορίτσια του Ροσφόρ», βραβεύθηκε τρεις φορές με Όσκαρ.

-Φεβρουάριος-

– 7: ΑΛΜΠΕΡΤ ΦΙΝΕΪ, 82 ετών, Βρετανός ηθοποιός της αγγλικής Νουβέλ Βαγκ, βραβεύθηκε τρεις φορές με Χρυσή Σφαίρα

– 16: ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΝΖ, 77 ετών, Ελβετός ηθοποιός, που έπαιξε στα «Φτερά του Έρωτα» και ενσάρκωσε τον Αδόλφο Χίτλερ στην «Πτώση».

– 19: ΚΑΡΛ ΛΑΓΚΕΡΦΕΛΝΤ, 85 ετών, Γερμανός σχεδιαστής μόδας, ηγετική φυσιογνωμία της υψηλής ραπτικής, καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel για 36 χρόνια

– 21: ΣΤΑΝΛΕΪ ΝΤΟΝΕΝ, 94 ετών, Αμερικανός σκηνοθέτης της ταινίας «Singin’ in the Rain»

– 28: ΑΝΤΡΕ ΠΡΕΒΕΝ, 89 ετών, Γερμανοαμερικανός συνθέτης, βραβευμένος με τέσσερα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για τη μουσική της ταινίας «My Fair Lady» (1964).

-Μάρτιος-

– 04: ΛΟΥΚ ΠΕΡΙ, 52 ετών, Αμερικανός σταρ της τηλεοπτικής σειράς «Beverly Hills 90210».

– 04: ΖΑΝ ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, 98 ετών, Ελβετός συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας.

– 04: ΚΙΘ ΦΛΙΝΤ, 49 ετών, Βρετανός τραγουδιστής και leader του συγκροτήματος The Prodigy.

– 09: ΜΠΕΡΝΑΡ ΝΤΑΝΤΙΕ, 103 ετών, μετρ της ιβοριανής λογοτεχνίας

– 22: ΣΚΟΤ ΓΟΥΟΚΕΡ, 76 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής που επηρέασε πολλούς μουσικούς, από τον Ντέιβιντ Μπόουι έως τον Άλεξ Τέρνερ.

– 29: ΑΝΙΕΣ ΒΑΡΝΤΑ, 90 ετών, πρωτοπόρος σκηνοθέτρια της γαλλικής Νουβέλ Βαγκ και φυσιογνωμία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

-Απρίλιος-

– 17: ΑΛΑΝ ΓΚΑΡΣΙΑ, 69 ετών, πρώην πρόεδρος του Περού. Αυτοκτόνησε λίγο πριν τη σύλληψή του στο πλαίσιο του σκανδάλου διαφθοράς Odebrecht.

-Μάιος-

– 7: ΖΑΝ ΒΑΝΙΕ, 90 ετών, Καναδός ιδρυτής της L’Arche (Η Κιβωτός), μια ένωση για τα άτομα με νοητική υστέρηση που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

– 13: ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΕΪ, 97 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, ερμήνευσε το «Que sera, sera».

– 16: ΙΕΟ ΜΙΝΓΚ ΠΕΪ, γνωστός ως Ι.Μ.ΠΕΪ, 102 ετών, Σινοαμερικανός αρχιτέκτονας, διάσημος για τον σχεδιασμό της πυραμίδας του Λούβρου

– 20: ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥΣ ΛΑΟΥΝΤΑ, γνωστός ως ‘ΝΙΚΙ’, 70 ετών, Αυστριακός, ένας από τους δύο οδηγούς με τους περισσότερους τίτλους στη Φόρμουλα 1.

-Ιούνιος-

– 15: ΦΡΑΝΚΟ ΤΖΕΦΙΡΕΛΙ, 96 ετών, Ιταλός σκηνοθέτης, μαθητής του Βισκόντι, ο οποίος σκηνοθέτησε έργα της όπερας κλασική πλέον ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (1968).

– 17: ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΟΡΣΙ, 67 ετών, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Αιγύπτου από το 2011 έως το 2013. Ηγετικό στέλεχος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

– 29: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΟΡΝΤΙΓΙΟ (MORDILLO), 86 ετών, Αργεντινός σκιτσογράφος.

-Ιούλιος-

– 06: ΖΟΑΟ ΖΙΛΜΠΕΡΤΟ, 88 ετών, πατέρας της bossa-nova.

– 16: ΤΖΟΝΙ ΚΛΕΓΚ, 66 ετών, γνωστός ως ο «Λευκός Ζουλού», μουσικός και ακτιβιστής κατά του απαρτχάιντ και υπέρ της συμφιλίωσης στη Νότια Αφρική

– 17: ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΙΕΡΙ, 93 ετών, ο Σισιλιάνος ‘πατριάρχης’ του αστυνομικού μυθιστορήματος

– 22: ΛΙ ΠΕΝΓΚ, 90 ετών, πρώην πρωθυπουργός της Κίνας, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την καταστολή της εξέγερσης στην πλατεία Τιενανμέν.

– 25: ΜΠΕΖΙ ΚΑΪΝΤ ΕΣΕΜΠΣΙ, 92 ετών, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Τυνησίας. Ανέλαβε την εξουσία το 2014, τρία χρόνια μετά την πτώση του Ζιν ελ Αμπίντιν μπεν Άλι. Η θητεία του έληγε σε λίγους μήνες.

-Αύγουστος-

– 05: ΤΟΝΙ ΜΟΡΙΣΟΝ, 88 ετών, η πρώτη Αφροαμερικανή συγγραφέας που τιμήθηκε με το βραβείο Λόμπελ Λογοτεχνίας

– 10: ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ, 66 ετών, Αμερικανός χρηματιστής που κατηγορείται ότι είχε οργανώσει ένα δίκτυο εκπόρνευσης ανηλίκων Βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη

– 16: ΠΙΤΕΡ ΦΟΝΤΑ, 79 ετών, Αμερικανός ηθοποιός που έγινε διάσημος με τον ρόλο του «μηχανόβιου» στην ταινία «Easy Rider».

-Σεπτέμβριος-

– 3: ΠΙΤΕΡ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ, 74 ετών, Γερμανός φωτογράφος μόδας

– 6: ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΥΓΚΑΜΠΕ, 95 ετών, επικεφαλής της Ζιμπάμπουε από το 1980 έως το 2017

– 9: ΡΟΜΠΕΡΤ ΦΡΑΝΚ, 94 ετών, Αμερικανός, ελβετικής καταγωγής, φωτογράφος

– 19: ΖΙΝ ΕΛ ΑΜΠΙΝΤΙΝ ΜΠΕΝ ΑΛΙ, 83 ετών, πρόεδρος της Τυνησίας από το 1987 έως το 2011

– 26: ΖΑΚ ΣΙΡΑΚ, 86 ετών, πρόεδρος της Γαλλίας από το 1995 έως το 2007

– 30: ΤΖΕΣΙ ΝΟΡΜΑΝ, 74 ετών, Αμερικανίδα σοπράνο

-Οκτώβριος-

– 6: ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΜΠΕΪΚΕΡ, 80 ετών, Βρετανός ντράμερ του συγκροτήματος Cream.

– 17: ΑΛΙΣΙΑ ΑΛΟΝΣΟ, 98 ετών, Κουβανή χορεύτρια και χορογράφος

– 26: ΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΡ ΑΛ-ΜΠΑΓΚΝΤΑΝΤΙ, αρχηγός της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στον κόσμο, σκοτώθηκε σε επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία.

-Νοέμβριος-

– 2: ΜΑΡΙ ΛΑΦΟΡΕ, 80 ετών, Γαλλίδα με ελβετική υπηκοότητα, τραγουδίστρια και ηθοποιός

– 30: ΜΑΡΙΣ ΓΙΑΝΣΟΝ, 76 ετών, Λετονός μαέστρος παγκόσμιας εμβέλειας

-Δεκέμβριος-

– 14: ΑΝΝΑ ΚΑΡΙΝΑ, 79 ετών, Γαλλίδα ηθοποιός, μούσα του σκηνοθέτη Ζαν-Λικ Γκοντάρ,

– 16: MAMA CAX, 30 ετών, εμβληματικό μοντέλο και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, έχοντας και η ίδια υποστεί ακρωτηριασμό του ενός της ποδιού.

– 22: ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΟΥΝΓΚΑΡΟ, 86 ετών, σχεδιαστής μόδας, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής μόδας επί τέσσερις δεκαετίες.

Πηγές: ΑΜΝΑ , AFP με πληροφορίες από το BBC