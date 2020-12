Σιγκαπούρη: Εγκρίθηκε για πρώτη φορά, παγκοσμίως, η πώληση κρέατος που έχει φτιαχτεί σε εργαστήριο

Η Σιγκαπούρη έδωσε το πράσινο φως στην αμερικανική start-up εταιρεία Eat Just για την πώληση κρέατος κοτόπουλου που έχει παρασκευασθεί σε εργαστήριο, δίνοντας για πρώτη φορά παγκοσμίως ρυθμιστική έγκριση για την κυκλοφορία στην αγορά του λεγόμενου «καθαρού» κρέατος που δεν προέρχεται από σφαγμένα ζώα.

Η Eat Just, η οποία εργάζεται πάνω στο σχέδιο αυτό για την παραγωγή εργαστηριακού κρέατος από ζωϊκά κύτταρα, ανακοίνωσε ότι το τεχνητό κρέας κοτόπουλου που παρασκευάζει έλαβε άδεια για πώληση από την υπηρεσία διατροφικής ασφάλειας της Σιγκαπούρης.

Το κρέας αυτό, το οποίο θα πωλείται σε μορφή κοτομπουκιών, θα κοστολογηθεί σε τιμές κοτόπουλου υψηλής ποιότητας όταν θα πρωτοκυκλοφορήσει σε κάποιο εστιατόριο της Σιγκαπούρης «στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζος Τέτρικ.

Πρόκειται για «μια πρόοδο για την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων», υπογραμμίζει η Eat Just σε σημερινή ανακοίνωσή της, καθώς πολλές εταιρείες αναζητούν τρόπους παραγωγής κρέατος με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

«Η Eat Just είχε υποβάλει αίτημα έγκρισης», επιβεβαίωσε σήμερα η υπηρεσία διατροφικής ασφάλειας της Σιγκαπούρης, σημειώνοντας ότι το προϊόν της αμερικανικής εταιρείας «κρίθηκε κατάλληλο για κατανάλωση στις προβλεπόμενες ποσότητες και εγκρίθηκε η πώλησή του στην Σιγκαπούρη ως συστατικό των κοτομπουκιών Eat Just».

Η κατανάλωση κρέατος αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% ως το 2050, σύμφωνα με την νεοφυή εταιρεία, την ώρα που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η τάση αυτή αποτελεί έναν από τους κύριους μοχλούς της κλιματικής αλλαγής.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών για το κρέας που παρασκευάζουμε εργαστηριακά θα είναι η πρώτη από μια σειρά στην Σιγκαπούρη και σε άλλες χώρες στον κόσμο», πρόσθεσε ο Τέτρικ, σημειώνοντας ότι η Eat Just, η οποία έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, έχει επίσης συνομιλίες με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις στον κόσμο εργάζονται πάνω σε σχέδια για τη δημιουργία τεχνητού κρέατος, αλλά η παραγωγή είχε μείνει μέχρι στιγμής στο πειραματικό στάδιο.

«Σε συνεργασία με τον αγροτικό τομέα στο σύνολό του και με μακρόπνοες πολιτικές, εταιρείες όπως η δική μας μπορούν να βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για ζωϊκές πρωτεΐνες ενός πληθυσμού που θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια ως το 2050», υπογράμμισε ο Τέτρικ.