Σε σκληρή γραμμή η Αυστρία: Επιμένει σε επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία

Πολύ ξεκάθαρη γλώσσα απέναντι στην Τουρκία» ζητά σε σημερινές δηλώσεις του ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ με την ευκαιρία του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών σήμερα στις Βρυξέλλες, ελπίζοντας, όπως τονίζει, ότι στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθούν «σαφείς αποφάσεις» για την Τουρκία.

«Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι μία στρατηγική πρόκληση. Η πολιτική «άνοιγμα της πόρτας, κλείσιμο της πόρτας», την οποία ακολουθεί η ‘Αγκυρα, δεν μπορεί πλέον να γίνεται αποδεκτή από εμάς», προσθέτει στις δηλώσεις του ο επικεφαλής της αυστριακής διπλωματίας.

Ήδη σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών είχε διατυπώσει την σαφέστατη θέση ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας παραβιάζουν διεθνείς νόμους και ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει «πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα και την Κύπρο».

Ο ίδιος, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, είχε τονίσει ότι «η κατάσταση είναι επικίνδυνη και μπορεί να κλιμακωθεί», και ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία.

Η Βιέννη, έχοντας καταδικάσει επανειλημμένα την παραβατική στάση της ‘Αγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο και τις ενέργειές της απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει ζητήσει την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, όπως επίσης την άμεση και οριστική διακοπή των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

Χαρακτηριστικό είναι πως, μετά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες στις 16 Οκτωβρίου, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς είχε επισημάνει ότι σε αυτή είχε γίνει «η σαφής διαπίστωση πως πρέπει να υπάρξει αντίδραση με κυρώσεις κατά της Τουρκίας».

Είχε δηλώσει επίσης «χαρούμενος» για το γεγονός ότι και εκείνες οι χώρες, οι οποίες παραδοσιακά δείχνουν πολλή κατανόηση για την Τουρκία, αναγνωρίζουν σαφώς ότι «η Τουρκία αφήνει την μία πρόκληση να ακολουθήσει την άλλη».

Παραμονές εκείνης της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, ο Σεμπάστιαν Κουρτς, καταδικάζοντας τόσο την εκ νέου αποστολή του τουρκικού ερευνητικού σκάφους, Ορούτς Ρέις στην ανατολική Μεσόγειο, όσο και το άνοιγμα από την Τουρκία της παραλίας στα Βαρώσια της Κύπρου, είχε προειδοποιήσει με κάθε σαφήνεια την Τουρκία με επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον Αυστριακό καγκελάριο, η αποστολή του ερευνητικού σκάφους δείχνει «για μία ακόμη φορά, ότι η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν αντιδρά μόνον σε πίεση από την πλευρά της ΕΕ και αξιολογεί οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ως δείγμα αδυναμίας».

«Επίσης και το άνοιγμα της παραλίας στα Βαρώσια στην Κύπρο αποτελεί σαφή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με μεσολάβηση του ΟΗΕ, προκαλεί μόνο περαιτέρω δυσπιστία και υπονομεύει τις προσπάθειες για μία ειρηνική λύση για την Κύπρο», είχε επισημάνει ο ίδιος στις δηλώσεις του.

Σε εκείνες τις δηλώσεις του, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας ζητούσε για μία ακόμη φορά – όπως επανειλημμένα στο παρελθόν- την διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Τουρκία και τόνιζε ότι «η Τουρκία απομακρύνεται εδώ και χρόνια ολοένα και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως σαφώς διαπιστώνει και η πρόσφατη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

