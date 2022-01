Σχολεία: Εντοπίστηκαν 14.000 ενεργά κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από τα self test

Tα κρούσματα εντοπίζονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και αφορούν στα self test που δηλώθηκαν έως χθες (09.01.2022) το βράδυ.

Τα σχολεία άνοιξαν ξανά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με προβλήματα και ελλείψεις στα self test και… πολλά κρούσματα σε γονείς και καθηγητές που “αποκαλύφθηκαν” λόγω των ελέγχων πριν από το πρώτο κουδούνι.

Ο αριθμός των κρουσμάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς έγινε γνωστός σχεδόν την… ώρα που χτυπούσε το πρώτο κουδούνι. Δεδομένου όμως ότι υπήρξαν ελλείψεις και πολλοί γονείς και μαθητές χρειάστηκε να πάνε στις 07:00 το πρωί της Δευτέρας στα σχολεία για να βρουν self test, ο αριθμός των κρουσμάτων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.

Εν δυνάμει κρούσματα υπάρχουν, απλά τώρα αποκαλύπτονται, τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, «δεν θα είχαν βρεθεί αν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν. Όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του σελφ τεστ είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στη σχολική κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Άλλη μία απόδειξη ότι πέρα από τους αυτονόητους παιδαγωγικούς και ψυχοσυναισθηματικούς λόγους, η λειτουργία των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς υγειονομικούς σκοπούς».

Κρούσματα στην τάξη: Τι θα γίνεται

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.