Σάρωσε ο Λάνθιμος με την ταινία του «Η ευνοούμενη» στα 32α Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στο Βερολίνο (βίντεο)

Σε θρίαμβο για τον Γιώργο Λάνθιμο και την ταινία του «Η ευνοούμενη» («The Favourite») εξελίχθηκαν τα φετινά 32α Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στο Βερολίνο. Ο ίδιος αναδείχθηκε «Ευρωπαίος Σκηνοθέτης» της χρονιάς, ενώ «Η Ευνοούμενη» ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκή Ταινία» και «Ευρωπαϊκή Κωμωδία» της χρονιάς. Η πρωταγωνίστριά του, Ολίβια Κόλμαν, η οποία κέρδισε και το Βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο της Βασίλισσας ‘Αννας στην ταινία, ανακηρύχθηκε και «Ευρωπαία Ηθοποιός» για το 2019.

Η ταινία του Λάνθιμου απέσπασε ακόμη τα βραβεία Μοντάζ με τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, Φωτογραφίας με τον Ρόμπι Ράιαν, Μακιγιάζ με την Νάντια Στέισι και Κοστουμιών, με την Σάντι Πάουελ.

Η Ολίβια Κόλμαν δεν βρισκόταν στην αίθουσα προκειμένου να παραλάβει το βραβείο της και χαιρέτισε την απονομή με βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Για λογαριασμό του Γιώργου Λάνθιμου, το βραβείο σκηνοθεσίας παρέλαβε ο παραγωγός της ταινίας Εντ Γκίνι. «Ο Γιώργος θα χαρεί πολύ για αυτό το βραβείο», δήλωσε ο στενός συνεργάτης του.

Yorgos Lanthimos is European Director 2019 for THE FAVOURITE. #efa2019 pic.twitter.com/Ok40roLoBx

