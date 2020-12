Ρωσία: Έτοιμη για ευρείας κλίμακας εμβολιασμό- 2.000 άτομα εμβολιάστηκαν το Σαββατοκύριακο

Η ρωσική πρωτεύουσα είναι έτοιμη για έναν πιο ευρείας κλίμακας εμβολιασμό των κατοίκων της κατά του κορωνοϊού, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκεί Σομπιάνιν, επισημαίνοντας ότι τις δύο πρώτες μέρες εμβολιάσθηκαν 2000 άτομα.

«Ελέγξαμε όλο το σύστημα. Τη λειτουργία των αποθηκών, τη μεταφορά των εμβολίων έως τα κέντρα εμβολιασμού, τη φύλαξη των εμβολίων. Θεωρώ ότι όλο το σύστημα είναι έτοιμο για έναν ευρύτερης κλίμακας εμβολιασμό. Τον λόγο τώρα τον έχουν οι παρασκευαστές και οι εταιρείες», δήλωσε ο Σομπιάνιν.

Ο εμβολιασμός στην Μόσχα ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά και τα 70 κέντρα εμβολιασμού που έχουν δημιουργηθεί λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις οκτώ το βράδυ.

Ο δήμαρχος της Μόσχας είπε επίσης ότι οι εγγραφές για εμβολιασμό ξεκίνησαν στις 4 Δεκεμβρίου και το Σαββατοκύριακο προσήλθαν 2000 άτομα στα κέντρα εμβολιασμού, στα οποία εμβολιάζονται άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, υγειονομικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί και υπάλληλοί των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο Σομπιάνιν επισήμανε ότι η κατάσταση με τον κορωονοϊό στην πόλη εξακολουθεί να είναι δύσκολη, παρατηρείται αύξηση των μολύνσεων με βάση όλες τις παραμέτρους, το σύστημα ιατρικής περίθαλψης λειτουργεί σταθερά και διαθέτει απόθεμα 5.000 κλινών για ασθενείς με κορονοϊό.

Η Μόσχα βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων. Συνολικά στην πόλη έχουν καταγραφεί 654.841 κρούσματα, εκ των οποίων τα 7.279 το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Έχουν αναρρώσει 495.871 ασθενείς και έχουν καταγραφεί 9.425 θάνατοι.

