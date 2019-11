«Χειροκροτήστε …κάνοντας χρήση της νοηματικής» στο 2ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» – Έρχεται από τις 3/12

Με μια παράσταση «βουτηγμένη» στο σκοτάδι, με ιδιόμορφο φωτισμό που καταρρίπτει τις διακρίσεις ανάμεσα σε τυφλούς και βλέποντες, διεγείροντας την αίσθηση της ακοής, αρχίζει στις 3 Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 2ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of Disability in Art». Συγκεκριμένα, ο θίασος του Αθλητικού Συλλόγου τυφλών “ ΗΦΑΙΣΤΟΣ” θα παρουσιάσει το έργο «Η Μικρή Μας Πόλη» του Thorton Wilder, με τους ηθοποιούς να αυτο-φωτίζονται και τους θεατές να βιώνουν την πρωτόγνωρη εμπειρία του σκοταδιού.

Σκοπός άλλωστε του Φεστιβάλ, όπως τόνισαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου οι διοργανωτές του, είναι η ανάδειξη της τέχνης μέσα από την οπτική των ατόμων με αναπηρία, ενώ απώτερος σκοπός της διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι η καθιέρωση αυτού ως θεσμού παρουσίασης της καλλιτεχνικής πλευράς των ατόμων με αναπηρία, άρσης των εμποδίων συμμετοχής και κοινωνικής συμπερίληψής τους. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (https://rodi.uom.gr) αναφέρεται ότι οι σκύλοι – οδηγοί είναι ευπρόσδεκτοι σε όλους τους χώρους του και τις αίθουσες των εκδηλώσεων, με την προτροπή ότι “ όσο όμορφοι κι αν είναι και όσο κι αν αγαπάμε τα σκυλιά, δεν μιλάμε στους σκύλους – οδηγούς, δεν τους χαϊδεύουμε, δεν τους αποσπούμε την προσοχή”. Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ηχητική – απτική ξενάγηση για άτομα με οπτική αναπηρία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, η συναυλία “ Down Syndrome Rocks” από την Down Town the Band με άτομα από τον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος και συναυλία στη νοηματική γλώσσα! Πρόκειται για τη “ The Sign Choir”, τη χορωδία του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης που αποδίδει τα τραγούδια, όχι με τον λόγο και τον ήχο, αλλά με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας. Η απόδοση των τραγουδιών στη νοηματική γλώσσα και η διδασκαλία της χορωδίας ανήκουν στην κωφή φιλόλογο Ματίνα Δρίτσα.

Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει προβολές κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις προώθησης του εθελοντισμού και εργαστήρια.

Μάλιστα, οι διοργανωτές προτείνουν στο κοινό τη χρήση οπτικού, αισθητηριακού χειροκροτήματος, με βάση την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: “ Σηκώστε ή τεντώστε τα χέρια σας ψηλά με τα δάχτυλα τεντωμένα προς τα πάνω και στριφογυρίστε τις παλάμες. Φροντίστε να φαίνονται τα χέρια σας και χαμογελάστε”!