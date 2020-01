Πρώην υποδιευθυντής CIA: Το Ιράν θα σκοτώσει ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ ως αντίποινα

Ο πρώην εκτελών χρέη και υποδιευθυντής της CIA, Μάικλ Μορέλ, προέβλεψε, την Παρασκευή, ότι η ιρανική κυβέρνηση θα σκοτώσει έναν ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης και Αμερικανούς πολίτες, ίσως μέσα σε λίγες μέρες, ως αντίποινα για την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον Κασεμ Σουλεϊμανί, τον θρυλικό διοικητή της Δύναμης Quds, του Ιράν.

«Ο κόσμος είναι καλύτερος χωρίς αυτόν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό έρχεται με πολύ υψηλό κόστος», ανέφερε ο Μορέλ στο CBS News, σημειώνοντας ότι ο Σουλεϊμανί ήταν «κακή μεγαλοφυία» που είχε «πολύ αμερικανικό αίμα στα χέρια του».

Το Πεντάγωνο δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν τον Σουλεϊμανί και τον Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντι, επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης Kata’ib Hezbollah, κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι ο Σουλεϊμανί σχεδίαζε επιθέσεις κατά των Αμερικανών και των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και ότι είχε εγκρίνει μια επίθεση στις 29 Δεκεμβρίου 2019, εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη. Τον Απρίλιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Σουλεϊμανί και η Δύναμη Quds ήταν υπεύθυνοι για το θάνατο 603 Αμερικανών στρατιωτικών του Ιράκ από το 2003.

"There will be dead Americans" as a result of Iranian general Qassem Soleimani being killed, former CIA deputy director Michael Morell said on @CBSThisMorning.

"The world is a better place without him. The problem is that comes at a very high cost." https://t.co/FMXWvNh2b9 pic.twitter.com/xzsCdqGXHG

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 3, 2020