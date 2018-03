Το πρόγραμμα του TEDxThessaloniki στις 21 Απριλίου

Μας χωρίζει λιγότερο από έναν μήνα από την 9η διοργάνωση του TEDxThessaloniki, στις 21 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης.

Οι ομιλητές που έχουν ήδη ανακοινωθεί, από διάφορους τομείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα μας οδηγήσουν σε συναρπαστικές Λεωφόρους, καθώς θα μοιραστούν μαζί μας από τη σκηνή τις εμπειρίες τους και το έργο τους.

Η Δρ Ναυσικά Αντωνιάδου είναι εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Στο επίκεντρο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων βρίσκεται η κοινωνική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων, με ή χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δίνοντας έμφαση στον εκφοβισμό και τον κυβερνο – εκφοβισμό.

Ο παιδίατρος-νεογνολόγος Αντώνης Δαρζέντας θα προσπαθήσει με κατανοητό και επιστημονικό τρόπο να καταρρίψει μύθους και εικασίες γύρω από την ιατρική.

Η Μαριάννα Ρέντζου του αρχιτεκτονικού γραφείου Point Supreme θα μεταφέρει την πολύτιμη εμπειρία τους από τα αρχιτεκτονικά γραφεία του Λονδίνου, του Ρότερνταμ, των Βρυξελλών και του Τόκιο.

Οι ιθαγενείς του Κογκό κινδυνεύουν από την αποψίλωση των δασών, αλλά και από την αδυναμία τους να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους με τρόπο που οι κυβερνήσεις καταλαβαίνουν. Πώς μπορούν οι ιθαγενείς να ξεπεράσουν αυτό το επικοινωνιακό πρόβλημα, να καταγράψουν αυθαιρεσίες και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους; Ο Μιχάλης Βίτος και η ερευνητική ομάδα ExCiteS του UCL έδωσαν στους ιθαγενείς του Κογκό αυτήν την δυνατότητα μέσω μιας εφαρμογής.

H Kanta Dihal εργάζεται για το Leverhulme Centre for the Future of Intelligence που μελετά την τεχνητή νοημοσύνη και την ενσωμάτωση της στην ζωή μας. Στις 21 Απριλίου, η Δρ Dihal θα μας μιλήσει για το πώς εξελίχθηκε στο χρόνο η σχέση μας με τις μηχανές που σκέφτονται και μαθαίνουν και θα μας προσκαλέσει να αναρωτηθούμε αν ήρθε η ώρα να αποδώσουμε σ’ αυτές τις μηχανές νομικά δικαιώματα

Μεμονωμένα άτομα, οργανισμοί και κυβερνήσεις δέχονται όλο και περισσότερες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Πώς έχει όμως διαμορφωθεί η έννοια της «ασφάλειας στον κυβερνοχώρο» σήμερα; Τι έχει αλλάξει από την εποχή που ένας ισχυρός κωδικός ασφαλείας στις διάφορες ιστοσελίδες ήταν αρκετός; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε στο διαδίκτυο; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται να μας δώσει ο Γιώργος Μπαλαφούτης, ο οποίος ηγείται στη Microsoft μιας παγκόσμιας ομάδας 150 περίπου ειδικών σε θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου.

Ο Earl Maize είναι ο επικεφαλής του Cassini project στη NASA/JPL και θα μας ταξιδέψει σε αυτή τη μοναδική αποστολή που τον Σεπτέμβριο του 2017 έφτασε στο τέλος της με την εξαέρωση του Cassini στην ατμόσφαιρα του Κρόνου.

Ο Brian Klaas ερευνητής στο London School of Economics και ειδικεύεται στην δημοκρατία και τον απολυταρχισμό. Θα μας μιλήσει για την άνοδο του εξτρεμισμού και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.

Όταν ο δεύτερος γιος του γεννήθηκε με πολλαπλές αναπηρίες, ο Πάνος Γεωργιάδης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα δίλημμα: να παραδοθεί στην θλίψη ή να παλέψει για μια ποιοτική ζωή για τον ίδιο και την οικογένεια του. Ο Πάνος Γεωργιάδης θα βρεθεί στο TEDx Thessaloniki για να μοιραστεί τις εμπειρίες του.

Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του διαδικτύου; Τι σημαίνει να είσαι μέρος ενός συστήματος στο οποίο όλοι είναι ίσοι; Το διαδίκτυο ήταν ο χαμένος παράδεισος της απόλυτης ελευθερίας; Ο Κωνσταντίνος Κωμαΐτης, διευθυντής της Internet Society θα αναλύσει αυτές και άλλες πτυχές της σχέσης μας με το διαδίκτυο.