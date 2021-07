Προαιρετικά ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα Κυριακή λόγω θερινών εκπτώσεων

Τα καταστήματα θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 18:00, ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Το προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων που έκαναν επίσημα πρεμιέρα τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου και οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνεται:

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, σε συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοινώνει επίσημα ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την άρτια τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αναμένουν το καταναλωτικό κοινό να καλύψει τις ανάγκες του επιλέγοντας από μεγάλη γκάμα προϊόντων, σε πολύ χαμηλές τιμές, πραγματοποιώντας τις αγορές του σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον».

Σε ότι αφορά το ωράριο της ερχόμενης Κυριακής, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει στα μέλη του να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους από τις 11.00 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ.

Με βάση την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00».

Οι οδηγίες

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερώνει τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ότι την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, 11 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να είναι ανοικτά.

Υπενθυμίζει ακόμη, ότι κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την περίοδο των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/2014, κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ το ποσοστό έκπτωσης έρχεται συμπληρωματικά και όχι μόνο του.

