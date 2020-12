«Πράσινο φως» και από τον Καναδά για χρήση του εμβολίου της Pfizer

Μετά τη Βρετανία και ο Καναδάς ενέκρινε το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech κατά του κορωνοϊού, με τη χορήγησή του να αρχίζει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Με το «πράσινο φως» που άναψε το υπουργείο Υγείας της χώρας ανοίγει ο δρόμος για τη διανομή των εμβολίων σε όλη την επικράτεια του Καναδά.

Σύμφωνα με τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, 249.000 δόσεις του εμβολίου θα είναι διαθέσιμες πριν το τέλος της χρονιάς και θα διανεμηθούν αρχικά στα γηροκομεία και το υγειονομικό προσωπικό.

Όπως είπε οι πρώτες δόσεις θα φτάσουν στις επαρχίες που πλήττονται από την πανδημία (Αλμπέρτα, Μανιτόμπα, Οντάριο και Κεμπέκ).

