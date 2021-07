ΠΟΥ: Σύσταση στις κυβερνήσεις για διενέργεια PCR και rapid τεστ στα σχολεία για να μην κλείσουν

Τεστ PCR ή αντιγόνου θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον για να αποφευχθεί μια ακόμη προσφυγή στην τηλεκπαίδευση, στην περίπτωση νέας ανόδου των κρουσμάτων της Covid-19, συνέστησε σήμερα η αρμόδια για την Ευρώπη διεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Οι θερινοί μήνες προσφέρουν στις κυβερνήσεις μια χρυσή ευκαιρία για να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύνολο μέτρων τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση των ποσοστών μόλυνσης και στο να αποφευχθεί το κλείσιμο των σχολείων», δήλωσε ο αρμόδιος για την Ευρώπη διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε.

Σε κοινή ανακοίνωση με την UNESCO και την UNICEF, ο Κλούγκε εκτιμά πως το κλείσιμο των σχολείων είχε «βλαβερή επίδραση στην εκπαίδευση και την κοινωνική και ψυχική ευημερία των παδιών μας και των νέων μας».

Μέχρι τώρα μπορούσε να γίνει σύσταση για πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ στο σχολικό περιβάλλον σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σ’ ένα ίδρυμα, όμως ο ΠΟΥ εκτιμά πλέον πως μπορεί να συνιστάται η πραγματοποίησή τους ακόμη και χωρίς να υπάρχουν συμπτώματα στους μαθητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην πανδημία να στερήσει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη από τα παιδιά μας», υπογράμμισε ο Κλούγκε, ο οποίος έχει επανειλημμένα καλέσει τις κυβερνήσεις στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ να δώσουν μάχη κατά της απομάκρυνσης μερικών μαθητών από το σχολείο εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης.

Για τους θεσμούς του ΟΗΕ, το κλείσιμο των σχολείων δεν πρέπει να εξετάζεται παρά ως ύστατο μέτρο, μόνον αν υπάρχει «έκρηξη κρουσμάτων ή η μετάδοση στην κοινότητα δεν μπορεί να ελεγχθεί με κανένα άλλο μέσο».

Ο ευρωπαϊκός κλάδος του ΠΟΥ είχε προειδοοποιήσει χθες, Πέμπτη, πως τα κρούσματα της Covid-19 έχουν αρχίσει να αυξάνονται και πάλι στην Ευρώπη έπειτα από δέκα διαδοχικές εβδομάδες υποχώρησης, με φόντο την αύξηση των κρουσμάτων της πιο μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα.

«Θα υπάρξει ένα νέο κύμα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, εκτός αν παραμείνουμε πειθαρχημένοι», είχε δηλώσει ο Χανς Κλούγκε, σύμφωνα με τον οποίο η αρμόδια για την Ευρώπη διεύθυνση του ΠΟΥ προβλέπει ότι η παραλλαγή Δέλτα θα έχει γίνει «κυρίαρχη» μέχρι τον Αύγουστο.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/pou-systasi-stis-kyverniseis-gia-dienergeia-pcr-kai-rapid-test-sta-sxoleia

