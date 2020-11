Πώς θα πάρετε έως και 700 ευρώ επίδομα θέρμανση

Πώς θα πάρετε έως και 700 ευρώ επίδομα θέρμανσης – Πότε θα καταβληθεί Θα ισχύει για πετρέλαιο, πέλετ, φυσικό αέριο και υγραέριο σε 13.500 περιοχές

Πάμε, λοιπόν, σε νέο σύστημα θέρμανσης, με βάση τα κλιματικά κριτήρια. Είσαι σε βουνό; Λαμβάνεις περισσότερα χρήματα. Είσαι κοντά σε θάλασσα; Λιγότερα!

Αναλυτικά:

— Το ποσό του επιδόματος θα αλλάζει με βάση τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης.

— Τα χρήματα θα δίνονται δικαιότερα. Θα στηρίζεται στις ώρες θέρμανσης που, κατά μέσο όρο, πραγματικά χρειάζεται σε ετήσια βάση κάθε νοικοκυριό. — Το παραπάνω θα αλλάζει ανάλογα με τις ειδικές μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χωριό και γειτονιά. — Θα ισχύει για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα και πέλετ μόνο στους μικρότερους οικισμούς (κάτω των 2.500 κατοίκων).

— Ο νέος τρόπος στηρίζεται στο σύστημα βαθμοημερών. Ουσιαστικά, ένα ακίνητο χρειάζεται θέρμανση όταν η μέση θερμοκρασία είναι κάτω από τη θερμοκρασία βάσης, στους 15,5o C. Για κάθε βαθμό μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κάτω των 15,5o C έχουμε μία βαθμοημέρα. Επομένως, κατά το υπουργείο Οικονομικών, αν η μέση θερμοκρασία μίας περιοχής είναι 10o C, χρειάζονται 5,5 βαθμοημέρες θέρμανσης.

— Η μέτρηση θα γίνει ως εξής: Με τη χρησιμοποίηση 60 σταθμών της ΕΜΥ και με ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Μαζί με άλλα πολλά, καθορίζονται οι ανάγκες θέρμανσης σε κάθε περιοχή. Δηλαδή, σε νότιες, παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει άλλη μέτρηση, σε βορειότερες άλλη και σε υψηλότερες διαφορετική.

— Το ελάχιστο επίδομα θα παραμείνει το ίδιο. Το μεγαλύτερο θα προσαρμόζεται αναλογικά. Θα κοστίσει 85-94 εκατ. ευρώ.

— Τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια θα είναι τα ίδια για όσους δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. — Τα έγγραφα που καταθέτουν είναι τα εξής: Αριθμό τιμολογίων και ΑΦΜ προμηθευτή για διπλάσιας, τουλάχιστον, αξίας τιμολόγια των σχετικών καυσίμων που θα έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά.

— Μπαίνει στη μάχη και ο αγροτικός ταχυδρόμος για κατοίκους μικρών χωριών.

— Το φυσικό αέριο θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Το επίδομα θα πληρωθεί τον Δεκέμβριο, αλλά προηγουμένως θα έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση τον Νοέμβριο.

— Το υψηλότερο επίδομα μπορεί να φτάσει από τα 350 ευρώ τώρα στα 700 ευρώ.

— Τα ορεινά χωριά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στην Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο ή στη Μακεδονία, θα έχουν υψηλότερη επιδότηση.

— Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι τα εξής: Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή χήρο/χήρα ή σε διάσταση και έως 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 22.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

— Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

— Δεν θα επιδοτούνται όσοι καταναλώνουν ξύλα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και θα λαμβάνουν επίδομα όσοι χρησιμοποιούν καυσόξυλα στις αγροτικές και ορεινές περιοχές εκτός πόλεων έως 2.500 κατοίκους.

— Εκτός επιδόματος θα μείνουν όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά ισχύει το κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος