Πώς να αποκτήσετε χώρο στο iPhone σας χωρίς να σβήσετε τα πάντα

Σε κάποιο σημείο της ζωής σας θα έχετε παλέψει να δημιουργήσετε χώρο στο iPhone σας χωρίς να διαγράψετε πολύτιμες φωτογραφίες, video ή memes. Πιθανόν καταλάβατε ότι χρειαζόσασταν περισσότερο χώρο όταν προσπαθήσατε να βγάλετε φωτογραφία και δεν μπορούσατε ή προσπαθήσατε να κατεβάσετε μια εφαρμογή και δεν μπορούσατε, ή προσπαθήσατε να… – οκ, καταλάβατε, σταματάμε. Δεν υπάρχει κάτι ενοχλήτικότερο από το να προσπαθήσετε να απαθανατίσετε κάτι χαριτωμένο που κάνει ένας σκύλος και να μην μπορέσετε επειδή η μνήμη έχει γεμίσει.

Ένα κινητό με γεμάτη μνήμη μπορεί να γίνει από άβολο έως και επικίνδυνο, δεδομένου ότι ούτε οι εφαρμογές κατεβαίνουν κανονικά, ούτε η λειτουργία γίνεται ομαλά. Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους που θα σας γλιτώσουν χώρο και κόπο.

Σταματήστε να αποθηκεύετε τις ομαδικές συνομιλίες.

Ξέρουμε όλοι ότι είναι αστείες και θα θέλατε να τις έχετε για πάντα, να κάνετε scroll και να γελάτε. Η αλήθεια όμως είναι ότι σας τρώνε πάρα πολύ χώρο. Προσπαθήστε να τις διαγράφετε μια φορά την εβδομάδα, αν όχι κάθε μέρα.

Ξεφορτωθείτε τα βαριά αρχεία από τις συνομιλίες σας

Αν ανταλλάσσετε όλη μέρα αστείες σέλφις με τους φίλους σας και το βράδυ στέλνετε βιντεάκια, τότε μάλλον το αρχείο της συνομιλίας σας καταναλώνει αρκετή από τη μνήμη του κινητού. Μπείτε στο αρχείο της συνομιλίας και σβήστε ο,τι δε χρειάζεστε.

Αποθηκεύστε τα video στο cloud

Tα video πιάνουν πάρα πολύ χώρο και δε χρειάζεται. Αποθηκεύστε τα στο cloud ώστε να μπορείτε να τα βλέπετε όποτε θέλετε από το κινητό σας.

Διαγράψτε τα podcasts

Πιθανόν ξεχνάτε να σβήσετε τα podcasts που έχετε ήδη ακούσει. Τα ξεχασμένα αυτά αρχεία όμως σας τρώνε πολύ χώρο. Μπείτε και διαγράψτε ό,τι δε θέλετε.

Απενεργοποιήστε τις live photos

Ξέρουμε ότι δείχνουν ωραίες, όμως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερη μνήμη από τις κανονικές φωτογραφίες. Αν δεν θελετε όντως να βγάλετε μια live photo, κρατήστε το κλειστό.

Κάντε εξαγωγή τις ηχητικές σημειώσεις σας

Αν έχετε ηχητικές σημειώσεις που δεν μπορείτε να αποχωριστείτε στείλτε τις στον εαυτό σας ή βάλτε τις στο airdrop για να τις αποθηκεύσετε σε κάποια άλλη συσκευή.

Καθαρίστε τα δεδομένα από τον browser

Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του Safari και διαγράψτε τα δεδομένα και το ιστορικό. Μπορείτε να σβήσετε με ασφάλεια τα δεδομένα από την κρυφή μνήμη (cache) χωρίς να διαγραφούν οι κωδικοί σας από παντού.

Κάντε stream τη μουσική σας

Αυτό ίσως σας φαίνεται ακραίο, αλλά αν συνεχίζετε να έχετε θέματα με τη μνήμη, δοκιμάστε να διαγράψετε τα κατεβασμένα τραγούδια σας και να ακούτε από online υπηρεσίες.

Δοκιμάστε το τρικ με τις ταινίες

Αυτό ίσως το έχετε ακούσει αλλά δεν το έχετε δοκιμάσει γιατί σας φαίνεται πολύ περίπλοκο. Πηγαίνετε στο app του ITunes και βρείτε μια πολύ μεγάλη ταινία να κατεβάσετε, όπως το The Lord of the Rings: The Two Towers το οποίο είναι 6.83GB. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Rent για να τη νοικιάσετε, και όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση για το χώρο, πατήστε χ. Δε θα νοικιάσετε όντως την ταινία, αλλά για κάποιο μαγικό λόγο το κινητό σας θα δημιουργήσει από μόνο του χώρο.