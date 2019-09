Ποιος Έλληνας δήμαρχος καλεί τον Μπόρις Τζόνσον να επισκεφθεί την πόλη του για να του δώσει μια «γεύση φιλοξενίας» και γιατί

Στις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, για τη «σκληρή στρατιωτική πόλη» της Σπάρτης, από την οποία δεν απομένουν παρά μόνο «ερείπια» απάντησε σήμερα ο δήμαρχος της Σπάρτης Πέτρος Δούκας, προσκαλώντας τον μάλιστα να την επισκεφθεί και να πάρει μια γεύση «της φιλοξενίας και της ιστορίας μας».

Ο Τζόνσον, μιλώντας πρόσφατα σε μαθητές δημοτικού σχολείου, αναφέρθηκε στις κλασικές σπουδές του, επισημαίνοντας ότι επί 20 χρόνια μάθανε λατινικά και αρχαία ελληνικά «και τώρα είναι πρωθυπουργός». Στη συνέχεια όμως συνέκρινε την Αθήνα με τη Σπάρτη, λέγοντας ότι η πρώτη ήταν πιο δεκτική και υποδεχόταν ανθρώπους απ’ όλον τον αρχαίο κόσμο, ενώ η Σπάρτη τους έδιωχνε όλους. «Η Αθήνα έχει αφήσει πίσω της απίστευτα ένδοξες στιγμές ενώ στη Σπάρτη υπάρχουν μόνο ερείπια. Αυτό δηλώνει κάτι σημαντικό: ότι οι πολιτισμοί πρέπει να είναι ανοικτοί και δεκτικοί, για να είναι επιτυχημένοι», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Μιλώντας σε μαθητές δημοτικού στο Λονδίνο, είχατε την καλοσύνη να αναφερθείτε στη σπουδαία μας Πόλη. Απλώς να διευκρινίσω κάποια πράγματα για τη Σπάρτη. Η Σπάρτη ήταν δημοκρατία των πολιτών με προοδευτικό πολίτευμα», αναφέρει ο δήμαρχος στην επιστολή του και συνεχίζει:

«Την εξουσία ασκούσαν: 1. η γενική συνέλευση, η Απέλλα, 2. Οι πέντε Έφοροι που εκπροσωπούσαν τον δήμο (τους απλούς πολίτες) και επιλέγονταν από τον δήμο (πιθανότατα με κλήρωση, για μονοετή θητεία) και είχαν διευρυμένες πολιτικές και εκτελεστικές εξουσίες, 3. Η Γερουσία, αποτελούμενη από 28 άνδρες άνω των 60 ετών που εκλέγονταν από την Απέλλα και 4. Από τους δύο βασιλείς των δύο βασιλικών οίκων της Σπάρτης που ελέγχονταν ο ένας από τον άλλο και η στέψη τους έπρεπε να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Οι βασιλείς ήταν αρχιστράτηγοι, μόνο εν καιρώ πολέμου. Όμως ο πόλεμος ήταν κάτι που αποφασιζόταν από την Απέλλα και τους 5 έφορους, όχι από κάποια στρατιωτική χούντα.»

Όσον αφορά την εκπαίδευση, «όλα τα παιδιά της Σπάρτης από την ηλικία των 7 ετών, λάμβαναν την ίδια σκληρή, δημόσια εκπαίδευση (μάθαιναν βασική αριθμητική, γραμματική, ανάγνωση, μουσική, χορό και γυμναστική), ουσιαστικά ώστε να είναι έτοιμα να υπερασπιστούν την ελευθερία τους και την Πόλη από την τυραννία και τους ξένους εισβολείς», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Δούκας.

«Στην πραγματικότητα, η δυτική δημοκρατική πολιτική κληρονομιά μας, το ρωμαϊκό και το αμερικανικό σύνταγμα, αλλά και το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συνταγματική Μοναρχία, τη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων, φέρουν περισσότερες ομοιόμτηες με το πολίτευμα που εισήγαγε ο Λυκύργος (830 π.Χ.) παρά με τα διάφορα πολιτεύματα της Αθήνας που υπόκειντο συχνά σε αλλαγές, όπως σημείωσε ο Αριστοτέλης», συνεχίζει η επιστολή

Παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τον Θουκυδίδη, ο δήμαρχος επισημαίνει ότι κατά την αρχαιότητα, «ο γεωγράφος Παυσανίας περιέγραψε τη Σπάρτη ως μια ωραία πόλη, αν και όχι τόσο εντυπωσιακή όσο η Αθήνα. Όμως, όπως έγραψε ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης, ένας μελλοντικός ταξιδιώτης, παρατηρώντας απλώς τα κτίρια στη Σπάρτη, θα αισθανόταν πιθανότατα ότι η Σπάρτη ήταν υποδεέστερη απ’ ότι πραγματικά ήταν, ενώ η Αθήνα θα έδειχνε πιο ένδοξη και εντυπωσιακή, απ’ ότι πραγματικά ήταν».

Υπενθυμίζει επίσης ότι οι σεισμοί, οι Βησιγότθοι του Αλάριχου (396 μ.Χ.) «και ο τρελός Γάλλος αρχαιολόγος Μισέλ Φουρμόν (1690-1746) κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει από την κάποτε ωραία και ελκυστική πόλη».

«Ναι, οι Σπαρτιάτες δεν ήταν χαλκέντεροι συγγραφείς ή ρήτορες ή αρχιτέκτονες μεγάλων κτιρίων, όμως διατήρησαν την πόλη τους ελεύθερη και δημοκρατική για περίπου έξι αιώνες, χωρίς διακοπή», παραδέχεται ο δήμαρχος. «Και, αν έδειχναν να τους κουράζουν οι ξένοι, ήταν επειδή αισθάνονταν πως οι ξένοι ίσως να διέφθειραν τις σπαρτιάτες αρετές αιώνων (και ίσως να κλόνιζαν την ισορροπία με την καταπιεσμένη τάξη των ειλώτων)» προσθέτει.

Η Σπάρτη ήταν η μοναδική πόλη και το μοναδικό κράτος, το πολίτευμα του οποίου κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή διαδοχή της εξουσίας χωρίς πραξικοπήματα. Για αυτό και οι ίδιοι οι αρχαίοι θαύμαζαν τη Σπάρτη περισσότερο από την Αθήνα, καταλήγει η επιστολή του κ. Δούκα.

Ο Πέτρος Δούκας διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών από το 2004 έως 2007 στην Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή και υφυπουργός Εξωτερικών από το 2007 έως το 2009.

Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές εξελέγη δήμαρχος Σπάρτης με ισχυρό μάλιστα ποσοστό.

Το κείμενο της επιστολής:

Απάντηση στον Πρωθυπουργό του Ηνωμ. Βασιλείου κ. Μπόρις Τζόνσον περί Σπάρτης και αν η διακυβέρνησή της ήταν “Militaristic”

THE MAYOR OF THE CITY OF SPARTA

The City of Sparta

14/09/2019

Your Excellency,

Dear Prime Minister

Dear Boris,

Talking to grade students in London you were kind enough to refer to our great City!

Just to clarify some issues about Sparta!

Sparta was a citizens’ democracy with a very progressive blended constitution!

Full power primarily rested with:

1. The people’s General Assembly (the Apella)

2. The 5 Ephors (commissioners), who represented the dēmos (the common citizens) of Sparta and were chosen by the dēmos (probably by lot, for a single, one-year term only), with overwhelming civil and executive powers,

3. The 28 Senators of over 60-years old, elected by the people’s assembly, and with,

4. The hereditary two kings from the two Royal houses of Sparta, who kept watch on each other (checks & balances) and whose coronation, was only subject to approval by the Senate and the ephors and the Apella only in very few cases of ‘biological’ dispute or allegations of treason!

The kings were Commanders-in-Chief, only at times of war, but war was a matter to be decided by the people’s assembly and the 5 ephors, and not by some military junta!

All Spartan kids from the age of 7, received the same tough public schooling (basic math, grammar and reading, music, dance and gymnastics), basically so they would be ready to defend their freedom and their City from tyranny and foreign invaders!

In fact our Western democratic political heritage, the Roman and US Constitutions, but also the UK political system with its constitutional Monarchy, its House of Lords and its House of Commons, bear more resemblance to Lycurgus’ Constitution of Sparta (830 BC), than the various constitutions of Athens that were frequently subject to change as Aristotle noted!

Pausanias, the geographer, described Sparta as a pretty nice city, albeit not as impressive as Athens!

But as the greatest historian Thucydides [A.10.2] wrote, a future traveler, just by looking at the buildings in Sparta, would probably feel that Sparta was something much less than it actually really was (as it was built in separate neighborhoods rather than in one grand central city), while Athens would appear to be twice as glorious and impressive, than it actually was!

[Λακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος πολλοῦ χρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι (καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας νέμονται, τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν· ὅμως δὲ οὔτε ξυνοικισθείσης πόλεως οὔτε ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισθείσης, φαίνοιτ᾽ ἂν ὑποδεεστέρα), Ἀθηναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παθόντων διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως ἢ ἔστιν.]

Earthquakes, Alaric the Visigoth (396 AD) and the lunatic French archaeologist Michel Fourmont (1690-1746), destroyed what was left, of the otherwise pretty and attractive City!

Yes, the Spartans were not prolific writers or speakers, or builders of great edifices, but kept their City free and democratic for about 6 centuries – uninterrupted!

And if they appeared weary of foreigners, it was because they felt that the foreigners could corrupt the centuries-old Spartan virtues (and unsettle the balance with the suppressed helot class).

Sparta was the only city and the only State ever, whose constitution managed to ensure normal successions of power with no coup d’etas!

That is why the ancients themselves admired Sparta much more than Athens!

Your Excellency,

Please accept The Δήμος of Sparta invitation to visit, as our guests, our great City and taste our hospitality and history!

Best Regards,

Petros G. Doukas, Ph.D, Econ. NYU

-Mayor of The City of Sparta

-Chairman, The International Chamber of Commerce – Greece

-fm. Member of the Greek Parliament

-fm. Deputy Minister of Finance

-fm. Deputy Minister of Foreign Affairs

με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ