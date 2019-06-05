Ποιοί εκλέγονται Περιφερειακοί Σύμβουλοι απο τη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας απο το Πρωτοδικείο και τις έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός, από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κεντρικής Μακεδονίας εκλέγονται οι:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 41.761
ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25.893
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23.080
ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 21.432
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 20.306
ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) 14.184
ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13.726
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 12.209
ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 11.892
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 11.719
ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11.421
ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11.063
ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10.526
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) 10.523
ΑΗΔΟΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) 9.885
ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9.787
ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9.731
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.459
ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9.434
ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) 9.378
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8.862
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) 8.802
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8.583
ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 8.396
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 4.439
ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.198
ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2.981
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2.731
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) 2.717
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ – «ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.212
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5.046
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.943
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΝΟΥΛΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2.738
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ
ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ