Ποιοί εκλέγονται Περιφερειακοί Σύμβουλοι απο τη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας απο το Πρωτοδικείο και τις έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός, από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κεντρικής Μακεδονίας εκλέγονται οι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  1. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 41.761

  2. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25.893

  3. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23.080

  4. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 21.432

  5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 20.306

  6. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) 14.184

  7. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13.726

  8. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 12.209

  9. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 11.892

  10. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 11.719

  11. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11.421

  12. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11.063

  13. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10.526

  14. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) 10.523

  15. ΑΗΔΟΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) 9.885

  16. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9.787

  17. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9.731

  18. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.459

  19. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9.434

  20. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) 9.378

  21. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8.862

  22. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) 8.802

  23. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8.583

  24. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 8.396

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»

  1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

  2. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 4.439

  3. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.198

  4. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2.981

  5. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2.731

  6. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) 2.717

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ – «ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

  1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

  2. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.212

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

  1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  2. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5.046

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ

  1. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.943

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΝΟΥΛΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ

  1. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  2. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2.738

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ

ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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