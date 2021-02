Ποιές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση δανείων- Αίτησεις από 1η Μαρτίου

Υπεγράφη σήμερα, από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, η Υπουργική Απόφαση για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ, και αφορά τόκους δανείων καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων, κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), καθώς επίσης και τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης καθώς και δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής, με διαχειριστή είτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση είτε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η ειδικό εκκαθαριστή που έχουν αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη δράση.

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι σχετικές δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 και λήξης η 7η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στη χώρα οι οποίες:

– δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας πλην των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

– παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β’ Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

Δηλώσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Συνεπείς στη δέσμευση μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες μέσα σε αυτή την κρίση, υλοποιούμε μια εξαγγελία μας με την πληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για άλλο ένα τρίμηνο. Το πρόγραμμα αυτό, που είχαμε εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία και το 2020, βοήθησε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και το επεκτείνουμε έως ότου περάσουμε στο επόμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω, αυτή είναι η δέσμευση μας».

Από την μεριά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε:

«Η νέα αυτή ενίσχυση ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από πόρους του ΕΣΠΑ με έμμεσο κεφάλαιο κίνησης, καθώς και μαζί με τα άλλα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στοχεύουν όχι μόνο να τις κρατήσουν ζωντανές και εντός του τραπεζικού συστήματος, αλλά και να τις προετοιμάσουν για την επόμενη μέρα της κρίσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για μια δυναμική επανεκκίνηση».

