Ποια μέτρα ισχύουν από σήμερα σε Εύοσμο και Κορδελιο

Σε ολικό lockdown ο Δήμος, από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 20.02.21, μέχρι την 1η Μαρτίου – Ποια μέτρα ισχύουν

Mε εισήγηση της Επιτροπής λοιμωξιολόγων και απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η επιβολή ολικού lockdown στο Δήμο Κορδελιού–Ευόσμου, από αύριο Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί και έως τη Δευτέρα 1 Μαρτίου, μετά τα αυξημένα κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, η ανίχνευση της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του ιού προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιτροπή των ειδικών, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό (και πιο συγκεκριμένα τα 2/3 των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της εν λόγω μετάλλαξης), έχουν εντοπιστεί ή έχει προκύψει από την ιχνηλάτηση και σχετίζονται με συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου.

«Εφόσον πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων του νοτιοαφρικανικού στελέχους, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες των ειδικών», ανέφερε ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός και πρόσθεσε: «Δεν το περιμέναμε. Η εικόνα που είχαμε από τα τελευταία rapid test που πραγματοποιήθηκαν στις δύο Κοινότητες του Δήμου ήταν ότι ο Δήμος είναι «καθαρός». Ξαφνικά ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν 11 κρούσματα του νοτιοαφρικανικού στελέχους, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς και εν τέλει ανακοινώθηκε το lockdown. Θα θέλαμε και θα έπρεπε να έχουμε πιο έγκυρη ενημέρωση. Με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς. Είμαστε όλοι κουρασμένοι από την πανδημία, όμως μπροστά σε αυτή την κατάσταση οφείλουμε να δείξουμε υπευθυνότητα και να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους δικούς μας ανθρώπους».

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΟΛΙΚΟ LOCKDOWN

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των πρακτορείων ΟΠΑΠ, ενώ τα ΚΤΕΟ θα λειτουργούν μέχρι τις 17:00.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους, η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας και υγείας.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Αναστέλλεται η οικοδομική δραστηριότητα.

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Πιστή τήρηση τόσο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και της τήρησης των αποστάσεων, καθώς και της εφαρμογής της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τουλάχιστον 50%.

Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με τους ισχύοντες περιορισμούς.