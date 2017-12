Πιπεράτες αποκαλύψεις για τον Μπιλ Κλίντον και τις ερωμένες του -Πώς το έσκαγε από τον Λευκό Οίκο για να τις συναντήσει

Νέα στοιχεία που «καίνε» τον Μπιλ Κλίντον αποκαλύπτει η Daily Mail, περιγράφοντας πιπεράτες λεπτομέρειες για το πώς εκείνος έφευγε από τον Λευκό Οίκο και πήγαινε να βρει τις ερωμένες του.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο «Secrets of the Secret Service: The History and Uncertain Future of the U.S. Secret Service», ο Κλίντον ήταν ο μόνος πρόεδρος που έφευγε τόσο συχνά τα βράδια μυστικά από τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει πρώην αξιωματικός των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η Γκάρι Μπίρνι, που έγραψε και το βιβλίο, είχε πιάσει «στα πράσα», κατά τη διάρκεια ελέγχου αυτοκινήτου στην πύλη του Λευκού Οίκου, τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ να κρύβεται στο πίσω κάθισμα.

Φωτογραφίες με τη Χίλαρι Κλίντον όσο ήταν Πρόεδρος των ΗΠΑ

Οδηγός μάλιστα ήταν ο δικηγόρος του Μπρους Λίντσεϊ, ενώ ο Μπιλ Κλίντον κρυβόταν στο πίσω κάθισμα έχοντας καλυφθεί με ένα αδιάβροχο παλτό.

Ο λόγος της μυστικοπάθειας, σύμφωνα με το βιβλίο, ήταν επειδή ο Μπιλ Κλίντον πήγαινε να βρει τις ερωμένες του.

Στο βιβλίο αναφέρεται λεπτομερώς η σκηνή κατά την οποία ο δικηγόρος του Κλίντον γκρίνιαζε για τον έλεγχο και ζητούσε να τον αφήσουν να φύγει. Ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών επέμενε και έκπληκτη ανακάλυψε κρυμμένο τον τότε Αμερικανό πρόεδρο στο πίσω κάθισμα.

«Τέτοιες αποδράσεις από τον Λευκό Οίκο ήταν γνωστές ως off the record, κάτι βέβαια που συνήθως γίνεται σπάνια, όπως σε επισκέψεις οικογενειών σημαντικών προσώπων που πέθαναν», ανέφερε η αξιωματικός.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Κλίντον έκανε τόσο συχνά χρήση αυτού του «δικαιώματος», που η ομάδα ασφαλείας του είχε εκνευριστεί που έβγαινε στα κρυφά για να δει τις ερωμένες του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μάλιστα, δεν το έσκαγε για λίγες ώρες και μετά επέστρεφε, αλλά υπήρχαν και φορές που έφευγε ταξίδι, πράγμα που σήμαινε πως ένα ολόκληρο επιτελείο από αστυνομικούς θα έπρεπε να τον συνοδέψει.

Ο ίδιος δεν δίσταζε πολλές φορές να αλλάζει το πρόγραμμα τελευταία στιγμή, ζητώντας να τον συνοδέψουν λιγότερα άτομα της ασφάλειας για να μην κεντρίσει την προσοχή.

Μία από τις ερωμένες λέγεται πως ήταν μία ξανθιά γυναίκα, η οποία είχε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές το σπίτι του Μπιλ Κλίντον στην Νέα Υόρκη που η μυστική υπηρεσία της είχε δώσει το ψευδώνυμο «Τονωτικό».

Λέγεται ακόμη πως ο ίδιος είχε δώσει εντολή στους αστυνομικούς να μην της μιλούν και να μην τη ρωτάνε τίποτα όταν επισκεπτόταν το σπίτι του, αφού φυσικά η Χίλαρι Κλίντον είχε φύγει. Η ίδια έμπαινε χωρίς να πει το παραμικρό σε κανέναν και κατευθυνόταν στο γραφείο του Μπιλ.

Με την Σοφία Λόρεν

Βέβαια, αυτά είναι μόνο λίγα από τα περιστατικά σχετικά με τις «αταξίες» του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά «γνωστές και λιγότερο γνωστές ερωμένες» του στην Ουάσιγκτον.

Με την πρώην αξιωματικό των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, Γκάρι Μπίρνι, η οποία έγραψε και το βιβλίο

Φωτογραφίες: AP